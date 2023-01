Schwarzbacher s Ulrichom sa po 4. etape Rely Dakar posunuli na druhé miesto, na víťaznú dvojicu im chýbala viac ako minúta

Darilo sa aj Vargovi

Piesková etapa

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská automobilová posádka Ľuboš Schwarzbacher, Juraj Ulrich bola vo štvrtok znova v akcii na prestížnych pretekoch Rely Dakar 2023 v Saudskej Arábii, v stredajšej 4. etape obsadila 20. miesto so stratou 75 sekúnd na víťaznú španielsku dvojicu Luis Pedrals Marot, Jan Rosa Viňas. Slováci sa posunuli na 11. priečku v kategórii Classic a na 2. pozíciu v triede H2. Jazdci absolvovali 573 kilometrov so štartom aj cieľom v Ha'il, súčasťou etapy bolo 425 km metaných úsekov.„Po zrušenej etape z dôvodu záplavových dažďov na severe krajiny sa dnes opäť pretekalo. Včera sme museli brodiť niekoľko “riek” a odskákal si to motor, ale cez noc to dali mechanici do poriadku. Dnes sme mali 4 merané rýchlostné úseky a jeden navigačný. Opäť sme zlomili už raz zlomený úchyt tlmiča na prednom ľavom kolese a pridala sa k tomu rovnaká porucha na prednom pravom. Depo v bivaku v Ha´ile máme hneď vedľa Lopraisovcov, ktorí nám pomáhajú to vyriešiť, ale nie je to tak vážne, aby sme nemohli vyštartovať do 5. etapy," uviedol Schwarzbacher pre agentúru SITA.V stredu sa darilo aj Jurajovi Vargovi v kategórii štvorkoliek, vo 4. etape skončil šiesty a za víťazným Francúzom Alexandrem Giroudom zaostal o 11:49 minúty. Obhajca celkového prvenstva z vlaňajška si ešte upevnil post lídra celkového hodnotenia, pred druhým Argentínčanom Franciscom Moranom Floresom vedie už o 47:04 minúty.Tretí je priebežne ďalší argentínsky pretekár Manuel Andújar (+1:08:02 h), nováčik na tomto podujatí Varga sa posunul z 8. na 7. pozíciu a na lídra stráca 1:53:26 h.„Dnešná etapa bola v podstate skoro celá piesková s množstvom dún. Išli sme v skupinke celá prvá šestka. Potom nám síce prvý trochu odišiel a ostalo nás päť, čiže sú medzi nami minimálne časové rozdiely. Išli sme v podstate skoro stále vo vláčiku. Na trati boli dnes väčšie duny, ktoré boli ťažšie na výjazd. Ale bolo to zaujímavé a páčilo sa mi to. Čo sa týka techniky, tá fungovala bez problémov," zhodnotil Varga 4. etapu v tlačovej správe od Miroslava Majlátha.Vo štvrtok je na programe 5. etapa v okolí Ha'il s dĺžkou 643 km, z toho 373 km je meraných úsekov.