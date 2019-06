Schweinsteiger rozhodne o svojej budúcnosti až na jeseň

Nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 18. júna (TASR)- Nemecký futbalista Bastian Schweinsteiger sa po skončení sezóny v americkej Major League Soccer rozhodne, kde bude pokračovať v kariére. Nemecké médiá špekulovali, že by sa mohol vrátiť do bývalého klubu Bayernu Mníchov, to však Schweinsteiger vylúčil.citovala hráča Chicaga Fire agentúra DPA. O návrate do Bayernu Mníchov však 34-ročný stredopoliar neuvažuje. Nemecké médiá špekulovali, že by v ňom mohol pôsobiť ako funkcionár.dodal Schweinsteiger.