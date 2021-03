Sčítanie obyvateľov je výlučne elektronické. Majte sa však na pozore pred podvodníkmi

Sčítanie

Zaznamenali podvodné telefonáty

sčítanie

Sčítanie je povinné

Sčítanie

Sčítanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.3.2021 (Webnoviny.sk) -obyvateľov prebieha výlučne elektronicky. Obyvateľ sa sčítava sám na stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii. Pomôcť mu môže rodinný príslušník, ak ho sám o to požiada. Nikto zo Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) nekontaktuje obyvateľa telefonicky, ani nechodí k nemu domov.Upozorňuje na to ŠÚ SR v tlačovej správe, ktorú zaslala jeho hovorkyňa pre Jasmína Stauder . Ak podobný pokus občan zaznamená, mal by bezodkladne kontaktovať obec a políciu.„Neposkytujte telefonicky o sebe žiadne osobné údaje neznámym ľuďom a nevpúšťajte nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho asistenta, k sebe do obydlia. Ide o podvodníka,” zdôrazňuje ŠÚ SR.V obci Súdovce v Banskobystrickom kraji zaznamenali podvodné telefonáty. Neznáma osoba sa obyvateľovi predstavila ako pracovník štatistického úradu a žiadala osobné informácie. Obyvatelia tieto pokusy nahlásili obecnému úradu.obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, prípadne zákonný zástupca.V prípade nesčítania hrozí každému obyvateľovi pokuta udelená obcou od 25 do 250 eur. V prípade potreby sa občania môžu obrátiť na telefonickú linku 02/20 92 49 19.obyvateľov potrvá do 31. marca.