Nemci si húfne rezervujú letenky na Baleárske ostrovy, španielske úrady upozorňujú na obmedzenia

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Úrady na španielskych Baleárskych ostrovoch upozorňujú vlastníkov hotelov na rovnaké dodržiavanie pandemických obmedzení ako v prípade miestnych obyvateľov. Súostrovie v Stredozemnom mori posilňuje opatrenia na boj proti koronavírusu pred veľkonočným obdobím.Tie sa týkajú sociálnych interakcií ľudí žijúcich pod rovnakou strechou a zatvárania barov a reštaurácií o 17:00.Ani tieto obmedzenia neodradili nemeckých turistov, ktorí sa tento týždeň húfne ponáhľajú s rezerváciami leteniek a ubytovania po tom, čo ich vláda odstránilaostrovy a ďalšie dovolenkové destinácie zo zoznamu vysoko rizikových oblastí.Cestujúci už nebudú musieť po návrate do Nemecka putovať do karantény. Pred odchodom však budú potrebovať negatívny test na prítomnosť koronavírusu.Minister cestovného ruchu na ostrovoch Iago Negueruela vyhlásil, že existujúce aj nové nariadenia platné od 26. marca budú musieť dodržiavať všetci, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.regionálne úrady budú vo vysokej pohotovosti monitorovať prípadné porušenia predpisov.Zatiaľ čo týždenný počet nových prípadov ochorenia COVID-19 na Baleárskych ostrovoch klesol pod rizikovú hranicu 50 nakazených na 100-tisíc obyvateľov, veľká časť Nemecka naďalej zostáva nad touto úrovňou.Cestovný ruch predstavoval pred pandémiou 12 % hrubého domáceho produktu Španielska a takmer tretinu HDP Baleárskych ostrovov.Negueruela podotkol, že „teraz je ten správny okamih“ na oživenie turistického sektora tak, aby boliostrovy spoľahlivo pripravené na letnú sezónu.