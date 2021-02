Sčítanie obyvateľov: Slováci môžu uviesť dve národnosti, rozhodnutie ocenila aj ministerka Milanová

Kvalitný zber dát

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pri sčítaní obyvateľov domov a bytov bude definitívne možné uviesť dve národnosti. Predseda Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexander Ballek to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala Jasmína Stauder , hovorkyňa pre sčítanie. Podľa Balleka nie je v súčasnom koncepte sčítania možné vykonávať zmeny tak krátko pred jeho začatím.„Najdôležitejšou úlohou ŠÚ SR je realizovať kvalitný a vyčerpávajúci zber údajov tak, aby politiky štátu mali k dispozícii objektívne dáta na ďalší rozvoj Slovenska. Naším cieľom je odbornosť, nie politizovanie témy. Ak je obyvateľ zneistený búrlivou diskusiou, je zber a kvalita dát, ktoré obyvateľ poskytne - ohrozený. Na to, aby obyvateľ pravdivo otázku (alebo otázky) vyplnil, musí mať dôveru, že jeho odpoveď pomôže právam národnostných menšín v SR,“ uviedol Ballek.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) ocenila, že pri rozhodnutí o počte národností prevážil názor odborníkov, ktorí sa verejne zastali možnosti, aby ľudia mohli pri sčítaní uvádzať dve národnosti.„Nakoniec, viacero krajín EÚ takú možnosť má a je to v súlade s odporúčaniami Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov a Dohovoru OSN o odstránení diskriminácie,“ napísala Milanová vo svojom profile na sociálnej sieti.Možnosť uviesť druhú národnosť podľa nej navyše pomôže zmapovať skutočnú situáciu na Slovensku v oblasti menšín a lepšie tak nastaviť podporu ich kultúry.Na informáciu o ponechaní možnosti uviesť pri sčítaní dve národnosti reagovala na sociálnej sieti aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Ako uviedla, verí, že pri rozhodnutí ŠÚ SR zavážali aj zásadné pripomienky, ktoré jej úrad uplatnil v medzirezortnom pripomienkovom konaní.„Áno, každý má právo sa slobodne rozhodovať o svojej národnosti a som rada, že žijem v krajine, ktorá nám to dovoľuje a záleží jej na rozvoji a právach národnostných menšín," napísala vo svojom profile.Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta rozhodnutie aj odôvodnenie ŠÚ SR, v ktorom uznali, že odbornosť zvíťazila nad politikou.„Som presvedčený, že dve otázky môžu pomôcť národnostným menšinám pri presadzovaní ich práv a tiež tomu, aby sme dostali presnejší obraz o etnicite obyvateľstva Slovenska. Z pozície splnomocnenca sa pripájam k iniciatíve štatistického úradu týkajúcej sa posilnenia kampane v otázkach o národnosti, a preto úrad splnomocnenca bude v tejto súvislosti maximálne nápomocný," zdôraznil Bukovszky.Splnomocnenec dodal, že v nasledujúcich dňoch je potrebné menšinám, ako aj celej spoločnosti zdôrazňovať prospešnosť sčítania obyvateľov, „aby sme dostali korektné a pre menšinové práva nevyhnutné dáta."Výhrady voči uvádzaniu dvoch národností v sčítaní obyvateľov vyjadril poslanec Juraj Gyimesi OĽaNO ), ktorý chcel, aby bola v sčítaní možnosť vyznačiť len jednu národnosť. Možnosť voľby druhej národnosti sa podľa neho vložila do sčítacieho hárku „nenápadne“. Možnosti uviesť pri sčítaní dve národnosti sa však zastali odborníci, rezort kultúry či verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.