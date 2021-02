Slovensko prišlo z eurofondov o miliardu eur, Remišová však Nicholsonovej slová vyvracia

Katastrofálne prognózy pre Slovensko

Cigániková by rada odstránila rezortizmus

Podľa Remišovej ide o klamstvo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko prišlo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ku koncu roku 2020 definitívne až o miliardu eur. Na pondelkovej tlačovej besede to vyhlásila Lucia Ďuriš Nicholsonová, europoslankyňa za SaS a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci.Ide o miliardu z tých nevyužitých piatich miliárd eur, ktoré sme mali k dispozícii v rámci programového obdobia 2014 až 2020 a podľa Nicholsonovej za to môže súčasná vláda. Ako ďalej uviedla, tieto financie sa dali presunúť do Európskeho sociálneho fondu, ktorý má pod patronátom rezort sociálnych vecí, práce a rodiny.Tieto peniaze sme pritom mohli podľa nej využiť na podporu ľudí, ktorí prišli pre pandémiu koronavírusu o prácu, na podporu kurzarbeitu, na podporu schém pomoci či na odmeny pracovníkov, ktorí bojovali voči pandémii v prvej línii.Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej Slovensko je v čerpaní eurofondov na tom veľmi žalostne najmä chybou predošlej vlády a sme na chvoste členských krajín EÚ i medzi krajinami Vyšehradskej štvorky. Úroveň čerpania eurofondov zo strany našej krajiny dosiahla podľa nej len úroveň okolo 29 percent, a to aj napriek tomu, že Európska komisia (EK) vlani aspoň dvakrát intervenovala u slovenskej vlády, aby boli predmetné nevyužité peniaze presunuté tam, kde to najviac potrebuje Slovensko.Ako dodala europoslankyňa, bohužiaľ sa tak nestalo, a tak sme prišli až o miliardu eur. Zároveň vyzvala vládu, ako aj samosprávy, aby sa spoločnými silami pokúsili zachrániť zvyšné štyri miliardy eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré sa však už presúvať do iného fondu nedajú.Ako zdôraznila Nicholsonová, Slovensko môže využívať aj Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), ktorý vie pružne reagovať na potreby tých najzraniteľnejších ľudí. Podľa nej prognózy pre Slovensko vyzerajú katastrofálne, lebo sa očakáva, že 30 až 50-tisíc ľudí pre pandémiu, ako aj preto, že ich nezachytili schémy štátnej pomoci, padne do chudoby.Okrem toho Slovensko môže využívať financie z európskych zdrojov v oblasti zdravotníctva. Rezort zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom vnútra by sa mohol dopracovať aj k chýbajúcim zdravotníckym materiálom v nemocniciach cez rôzne európske mechanizmy. Podľa Nicholsonovej by stačilo, keby sa naša krajina do týchto mechanizmov zapojila a požiadala o pomoc členské štáty EÚ.„Nechápem, prečo sme doteraz nepožiadali o takúto pomoc. My totiž nevyzeráme na to, že pandémiu koronavírusu zvládame," podotkla Jana Bittó Cigániková , predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo s tým, že slovenské nemocnice reálne potrebujú personálnu aj materiálnu pomoc vrátane rôznych ventilátorov.„Pomohlo by, keby rezort zdravotníctva nenechal konať nemocnice jednotlivo, ale zastrešil by celý proces zaobstarávania zdravotníckeho materiálu, čím by sa všetko zlacnilo aj urýchlilo. Pomohlo by navyše, keby ministerstvo zdravotníctva využilo pomoc zo strany rezortu zahraničných vecí. A pomohlo by, keby sme konečne odstránili rezortizmus a viac využívali eurofondy," dodala poslankyňa Cigániková.Vicepremiérka Veronika Remišová označila vyjadrenia SaS za klamlivé a zavádzajúce. „Slovensko neprišlo o 1 miliardu eur. Pravda je taká, že sa 1,1 miliardy eur realokovalo. Tieto peniaze sa presunuli na boj s COVID-19. Na tlačovke SaS odzneli aj tvrdenia o potrebe navýšiť európsky sociálny fond, ktorý sa údajne nenavyšoval. Pravda je však taká, že najväčšiu časť zo sumy 1,1 miliardy eur dostal práve tento sociálny fond," reagovala Remišová.Peniaze sa podľa vicepremiérky realokovali v sume 204,3 milióna eur na podporu zdravotníckeho systému, 410,2 milióna eur išlo na udržanie zamestnanosti, 330,2 milióna eur na podporu pre malé a stredné podniky, tiež 51 miliónov eur na podporu zložiek integrovaného záchranného systému a 109,3 milióna eur na iné opatrenia súvisiace s COVID-19.