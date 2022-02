Sean Penn nakrúca na Ukrajine dokument o ruskej invázii

Americký herec a režisér Sean Penn sa nachádza na Ukrajine, v tamojšom hlavnom meste Kyjev nakrúca dokumentárny film o ruskej invázii. Informovala o tom v noci na piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.





Penn, dvojnásobný držiteľ Oscara, sa zúčastnil na vládnej tlačovej konferencii v Kyjeve a stretol sa aj so Zelenským."Režisér prišiel do Kyjeva špeciálne za účelom zaznamenať všetky udalosti odohrávajúce sa na Ukrajine a ako dokumentarista povedať svetu pravdu o ruskej invázii do našej krajiny. Sean Penn je medzi tými, ktorí podporujú Ukrajinu. Sme mu vďační za tento prejav odvahy a čestnosti," uvádza sa vo vyhlásení Zelenského kancelárie zverejnenom na sociálnych sieťach."Penn preukázal odvahu, ktorá mnohým iným vrátane západných politikov chýba," pokračuje znenie príspevku. Penn, ktorý navštívil Ukrajinu už vlani v novembri a stretol sa tam s vojenskými činiteľmi, hovoril teraz s novinármi a vojakmi. "Videl, ako bránime svoju krajinu," uviedla Zelenského kancelária.

Penn (61) pripravuje daný dokument pre spoločnosť Vice Studios, spresnila spravodajská stanica NBC News.



Jeho najnovšia návšteva prichádza v čase, keď invázne ruské sily od štvrtkového rána postupujú hlboko do územia Ukrajiny, pričom na predmestiach Kyjeva zúria boje a na viaceré ukrajinské mestá padajú raketové strely a delostrelecké granáty.