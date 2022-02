Prvý singel z posledného albumu Mira Žbirku nesie odkaz Nie si sám

Prvým singlom z albumu Posledné veci, ktorý uzavrie úspešnú, viac ako päťdesiatročnú skladateľskú cestu československej legendy je duet Miro Žbirka - Nejsi sám feat. David Žbirka. David v skladbe nielen spieva, ale spolu s Patrickom Jamesom Fitzroyom sa postaral aj o jej konečnú podobu. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.





Miro Žbirka mal ešte veľa plánov, ktoré už bohužiaľ nestihol zrealizovať. Jedným z nich bolo dokončenie nového albumu, na ktorom začal pracovať už počas prvého lockdownu, od marca do júna 2020. Vzniklo viac skladieb, ale pri konečnom výbere z nich nakoniec Meky vybral päťnásť. Niektoré z textov napísal sám a spracoval aj doteraz nezhudobnené básne Joža Urbana, Václava Hrabě či Daniela Heviera. Báseň Posledné veci z Hevierovej zbierky Vták pije z koľaje (1977) dala názov aj celému albumu, aj keď je o úplne iných posledných veciach.„Počas pandémie, keď sa nekonali koncerty a David bol doma, mali veľa času sa s Mekym dlho rozprávať o hudbe. Veľa jej spolu počúvali, rozoberali muzikantské veci a doslova sa v tom 'vŕtali'. Tak vznikol aj nápad, že David zaranžuje jednu skladbu. Mekymu sa to páčilo a tak začal pracovať aj na ďalších. Z toho postupne vyplynulo, že sa produkčne postará o celý album,” uviedla manželka Katka Žbirková.„Posledné dve nedokončené skladby ho tak trápili, že sa dal v čase minuloročných narodenín prepustiť z nemocnice, aby ich doma mohol dokončiť,” povedala jeho manželka.David Žbirka, ktorý je sám hudobne aktívny v anglických projektoch Sunbrella a Golf Alpha Bravo, album dokončuje v londýnskom štúdiu Konk. Štúdio patrí Rayovi Daviesovi z The Kinks a sídli v štvrti Muswell Hill, odkiaľ pochádzala rodina Mira Žbirku. Vznikol tam aj prvý singel Nejsi sám. Československý duet otca so synom, ktorý pomyselne odovzdáva hudobnícku štafetu do videoklipu spracovali režisér Šimon Šafránek, ktorý režíroval aj oceňovaný dokument Meky a strihač Šimon Hájek.Cover singla je časťou obalu albumu Posledné veci, ktorý vytvoril Mekyho priateľ, fotograf Peter Župník. Slovenský fotograf, ktorý momentálne žije v Paríži, spolupracoval na albume Empatia, či výberovke 22x2. Vydanie albumu Posledné veci plánuje Universal Music na prelom apríla a mája 2022.