 24hod.sk    Gala

22. mája 2026

Astorka mieri do šou Milujem Slovensko, diváci sa môžu tešiť na legendárnych hercov – FOTO


Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. V Milujem Slovensko ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma.


V Milujem Slovensko zabojujú herci z legendárneho divadla Astorka Korzo ´90. Najnovšia epizóda šou tak prinesie výnimočné stretnutie osobností z divadla, ktoré patrí medzi najvýraznejšie divadelné scény na Slovensku. Astorka je dlhé roky verná inteligentnému humoru a známa je pre výrazné herecké výkony a kultové predstavenia.

Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma. V Sajfovom tíme sa predstavia Zuzana Konečná, Marián Miezga a Anna Šišková, ktorí do štúdia prinesú svoj typický humor, pohotovosť a divadelnú energiu.

Tím Adely Vinczeovej tvoria Barbora Kováčiková, Lukáš Latinák a Peter Šimun. Tí zase ukážu, že herci dokážu byť nielen presvedčiví na javisku, ale aj súťaživí a spontánni pred kamerami. Najnovšiu časť Milujem Slovensko odvysiela TV JOJ už v piatok o 20:40 a sľubuje večer plný improvizácie, nečakaných momentov a situačného humoru, ktorý vzniká jedine v spoločnosti osobností, ktoré dlhé roky stoja spoločne na jednom javisku.


Zdroj: SITA.sk - Astorka mieri do šou Milujem Slovensko, diváci sa môžu tešiť na legendárnych hercov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

