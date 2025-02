Sedem firiem obhájilo prvenstvo v ocenení Najzamestnávateľ roka 2024 – FOTO

Noví víťazi

Vylepšenia

Najdôležitejšie faktory

1.2.2025 (SITA.sk) - Ocenenie Najzamestnávateľ roka 2024 pre najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku si firmy prevzali už trinástykrát.O konečnom poradí rozhodla nielen verejnosť, ale aj odborná porota. Galavečer v Starej tržnici priniesol nových víťazov aj obhajcov prvenstva z ročníka 2023. V 11 kategóriách obhájilo víťazstvo spred roka až sedem zamestnávateľov.Nových víťazov má automobilový priemysel, kde zvíťazil Schaeffler , v oblasti dopravy a logistiky je najatraktívnejší DHL Group , v kategórii IT a telekomunikácie zvíťazil Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a v lekárskej a zdravotnej starostlivosti vyšiel víťazne Agel Pre Schaeffler, DHL Group aj Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je to premiérový triumf v ankete. Prvenstvá obhájila Slovenská sporiteľňa Slovenské elektrárne . Organizátori z Alma Career Slovakia sa každý rok snažia o zdokonaľovanie ankety.„Anketa prešla aj v 13. ročníku vylepšeniami, ako sú napríklad unikátne hlasy a odhalenie zloženia poroty už v čase hlasovania. Chceli sme zabezpečiť maximálnu transparentnosť. Anketa chce a má byť zrkadlom situácie na trhu práce,“ hovorí Patrícia Valachovičová, vedúca medzinárodného obchodu v Alma Career Slovakia.Alma Career tento rok zorganizovala aj denné podujatie Employer Branding Talks, kde odborníci diskutovali o budovaní značky. Hlasujúci najčastejšie uviedli ako dôvod hlasovania za daného zamestnávateľa kolektív a ľudí, s ktorými spolupracujú.Medzi najdôležitejšie faktory patrí aj dobré meno spoločnosti, pracovná istota, dlhodobá tradícia firmy, dobré platové ohodnotenie a benefity, možnosť profesijného rastu a kvalitné služby či produkty.Flexibilný pracovný čas je naďalej najviac oceňovaným benefitom, nasledovaný prácou z domu a dovolenka navyše. Dôležitý je aj príspevok na dôchodkové sporenie a odmeny pri pracovných a životných jubileách.