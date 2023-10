Sedem ľudí zomrelo v Nemecku pri havárii auta, v ktorom sa zrejme viezli migranti (foto)

???? Two deadly car crashes involving migrants happened in central Europe over the past 2 days:

7 people killed, many injured, after a minivan carrying 23 people evaded police patrols in Bavaria, Germany (pic 1/2)



2 people dead, 6 injured, in Hungary near the Serbian border (3/4) pic.twitter.com/ARleid6nWV



13.10.2023 (SITA.sk) - Sedem ľudí zomrelo v Bavorsku pri nehode auta, ktoré pravdepodobne viezlo migrantov a snažilo sa vyhnúť policajnej kontrole. Havária sa stala pri Mühldorfe na diaľnici A94, ktorá vedie k hranici s Rakúskom. Vozidlo vo veľkej rýchlosti opustilo diaľnicu a prevrátilo sa.Nemecká polícia na platforme X, predtým známej ako Twitter, uviedla, že prvotné vyšetrovanie zistilo, že to bolo auto prevádzača s viac ako 20 ľuďmi na palube. Prokurátori podľa nej začali vyšetrovanie vraždy.Všetci ľudia v aute utrpeli zranenia, zväčša ľahké, no niektorí sú zranení aj vážne, informuje tlačová agentúra dpa. Previezli ich do neďalekých nemocníc. V aute sa viezli aj deti. Nie je zatiaľ jasné, odkiaľ daní ľudia pochádzali.Nemecko v ostatných mesiacoch čelí nárastu nelegálnej migrácie.