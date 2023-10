Už sa nemôže stať, aby identita LGBTI+ ľudí stála niekoho z nich život, povedala Čaputová a podporila komunitu (video)

Identita ich stála život

Streľba na Zámockej

Pred bratislavským podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave sa v stredu 12. októbra 2022 strieľalo. Pri streľbe utrpeli dve osoby zranenia, ktorým na mieste podľahli, tretia osoba utrpela zranenia, s ktorými ju previezli na ošetrenie do nemocnice. Páchateľom bol tínedžer Juraj K. z Bratislavy. Motívom činu mala byť jeho nenávisť k homosexuálom, keďže v podniku sa stretáva LGBT+ komunita. K činu sa priznal na sociálnej sieti. Napísal aj to, že pôvodne chcel zavraždiť predsedu vlády. Neskôr ho polícia našla mŕtveho.





13.10.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová chce veriť, že teroristický čin, ktorý bol spáchaný na dvoch mladých ľudíbol posledným v ponovembrovom Slovensku. Hlava štátu queer ľuďom odkázala, že si ich váži, má ich rada, každý z nich má unikátnu hodnotu, jej rešpekt a podporu.Zdôraznila, že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a taktiež by si konečne mali byť rovní aj v uznaní práv. Podľa prezidentky už nemôžeme nikdy dopustiť, aby ich identita stála niekoho z nich život.„Hrôza zo smrti Matúša a Juraja bola tak veľká, že zmysluplné slová sa hľadajú ťažko. Lebo tak veľa už bolo povedané, a tak málo sa zmenilo k lepšiemu. Tak veľa bolo vyplakané, a tak málo to prispelo k vášmu pocitu bezpečia. Tak veľa bolo ublížené, a tak málo to zastavilo nenávisť voči vám. Len preto, že niekto uviazne v strachu z neznámeho, že niekto súdi, hoci by mal predovšetkým milovať,“ uviedla prezidentka v príhovore.Ten na štvrtkovom spomienkovom podujatí s názvom, zaznel z reproduktorov. Hlava štátu sa pre chorobu na podujatí nemohla zúčastniť.