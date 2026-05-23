 24hod.sk    Šport

23. mája 2026

Sedemnásta epidémia eboly v Kongu komplikuje futbalistom tejto krajiny účasť na MS v USA


uganda_ebola__784_ 676x451 23.5.2026 (SITA.sk) - Futbalisti KDR by sa mali podrobiť 21-dňovej izolácii pred odchodom na MS vo futbale.


Konžská reprezentácia na majstrovstvách sveta vo futbale musí byť 21 dní v izolácii, kým jej bude povolený vstup do Spojených štátov amerických. Je to preventívne opatrenie voči epidémii eboly, ktorá sa momentálne šíri v tejto africkej krajine.

Americkí predstavitelia informovali Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), konžský národný tím aj vládu v Kinshase, že futbalová reprezentácia KDR má zostať v "bubline" v Belgicku, kde hráči momentálne trénujú.

21 dní v bubline


Pre ESPN to povedal Andrew Giuliani, výkonný riaditeľ pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta.

"Konžskej vláde sme dali jasne najavo, že by si mali zachovať integritu svojej bubliny 21 dní, kým budú môcť 11. júna prísť do Houstonu,“ povedal Giuliani pre ESPN.

"Inak riskujú, že nebudú môcť cestovať do Spojených štátov. Jasnejší byť nemôžeme," dodal Giuliani aj pre The Guardian.

Bezpečnosť fanúšikov


V samostatnom vyhlásení pre agentúru AFP, ktoré zaslalo americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti, Giuliani zdôraznil, že prioritou je "bezpečnosť a ochrana amerického ľudu, zúčastnených tímov a miliónov fanúšikov."

Sedemnásta epidémia eboly, ktorá zasiahla Konžskú demokratickú republiku (KDR), už údajne spôsobila 139 úmrtí z približne 600 pravdepodobných prípadov.

Futbalisti KDR sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v Spojených štátoch, Mexiku a Kanade, iba druhýkrát po tom, čo hrali v roku 1974 v Nemecku. Vtedy bola táto africká krajina známa ešte ako Zair.

Hrajú aj v Mexiku


Počas MS 2026 hráči KDR plánujú bývať v Houstone, kde 17. júna odohrajú svoj prvý zápas K-skupiny proti Portugalsku. Potom by sa mali presunúť do mexickej Guadalajary na súboj s Kolumbiou (24. 6.). Posledný zápas skupinovej fázy odohrajú Afričania proti Uzbekistanu 28. júna v Atlante.


Zdroj: SITA.sk - Sedemnásta epidémia eboly v Kongu komplikuje futbalistom tejto krajiny účasť na MS v USA © SITA Všetky práva vyhradené.

