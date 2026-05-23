Sobota 23.5.2026
Meniny má Želmíra
23. mája 2026
V 1. kole Roland Garros Šramková proti Grabherovej, v hlavnej súťaži bude jediná Slovenka
Julia Grabherová bude súperkou Rebeccy Šramkovej v 1. kole dvojhry na Roland Garros. V súťaži mužov nie, ale v ženskej kategórii áno. Slovensko bude mať zastúpenie v hlavnej súťaži dvojhry na Roland ...
23.5.2026 (SITA.sk) - Julia Grabherová bude súperkou Rebeccy Šramkovej v 1. kole dvojhry na Roland Garros.
V súťaži mužov nie, ale v ženskej kategórii áno. Slovensko bude mať zastúpenie v hlavnej súťaži dvojhry na Roland Garros v Paríži.
Jediná slovenská zástupkyňa bude Rebecca Šramková, ktorá prešla trojkolovou kvalifikáciou až do hlavnej súťaže. Zopakuje sa situácia z Australian Open v Melbourne, kde rovnako iba Šramková hrala v hlavnej súťaži spomedzi Slovákov.
Iba jeden set
Vo finále kvalifikácie si Šramková poradila s Argentínčankou Mariou Carleovou za 152 minút 6:4, 5:7, 6:2. Bol to jediný stratený set 29-ročnej Šramkovej v kvalifikácii. Predtým vo dvoch setoch zdolala Kanaďanku Kaylu Crossovú a Portugalčanku Franciscu Jorgeovú. Súperkou Šramkovej v 1. kole hlavnej súťaže bude Rakúšanka Julia Grabherová.
Po štvrtý raz
Hráčky sú rovesníčky, ale dosiaľ nemajú na konte vzájomný zápas. Grabherovej patrí 123. priečka v renkingu WTA vo dvojhre, Šramková je na 121. mieste.
Šramková si zahrá hlavnú súťaž na parížskej antuke po štvrtý raz, dosiaľ ani raz sa nedostala do 2. kola. Bola tam na grandslamovom turnaji len raz - na Australian Open 2025 v Melbourne.
Bez Hrunčákovej
O hlavnú súťať bojovala aj Viktória Hrunčáková, ale neuspela. Vo finále kvalifikácie nestačila na Švajčiarku Susan Bandecchiovú a podľahla jej 1:6, 2:6 za necelú hodinu.
V hlavnej súťaži na parížskej antuke sa 28-ročná Hrunčáková doposiaľ predstavila štyrikrát. V roku 2019 sa dostala do 3. kola, kde prehrala s Britkou Johannou Kontovou.
Zdroj: SITA.sk - V 1. kole Roland Garros Šramková proti Grabherovej, v hlavnej súťaži bude jediná Slovenka © SITA Všetky práva vyhradené.
