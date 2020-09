Sedíme tu ako kačice. Je to šialené, sťažovala sa Azarenková počas zápasu Roland Garros

Nie je zvyknutá na zimu

Nepriaznivé počasie

27.9.2020 - Viktoria Azarenková povolila svojej súperke Danke Koviničovej len tri gemy v nedeľňajšom zápase 1. kola dvojhry na Roland Garros v Paríži. Napriek hladkému triumfu 6:1, 6:2 odchádzala finalistka nedávneho US Open z ústredného dvorca Suzanne Lenglenovej mrzutá, lebo jej prekážalo chladné a daždivé počasie.Po troch gemoch za stavu 2:1 pre 31-ročnú Bielorusku sa rozpršalo, ale hlavný rozhodca namiesto toho, aby poslal hráčky do šatní, vyzval ich, aby chvíľu počkali.Dvojnásobnú víťazku Australian Open to dosť nahnevalo. Spýtala sa svojej súperky, či sa jej chce čakať v takej zime a tá súhlasila, že nie."Mám pocit, že zamrznem. Nebudem tu čakať niekoľko minút, lebo mi je zima. Je osem stupňov Celzia a my čakáme. Sedíme tu ako kačice. Je to šialené. Žijem na Floride a nie som na toto zvyknutá," uviedla Viktoria Azarenková podľa AP.Favoritka z Bieloruska (14. v renkingu WTA) využila štyri zo šiestich brejkových príležitostí a vyťažila aj z 22 nevynútených chýb svojej čiernohorskej súperky, ktorej patrí v rebríčku 73. priečka.Súperkou nasadenej desiatky Azarenkovej v 2. kole bude víťazka americko-slovenského súboja Venus Williamsová - Anna Karolína Schmiedlová, ktorý sa v Paríži začne približne po 14.00 h.Medzi mužmi sa dlho neohrial v hlavnej súťaži Belgičan David Goffin. Jedenásteho nasadeného hráča turnaja hladko vyradil iba 19-ročný Talian Jannik Sinner po výsledku 7:5, 6:0, 6:3. Skúsený 29-ročný Belgičan urobil popri 24 víťazných úderoch až 43 nevynútených chýb.Toto stretnutie sa hralo približne pred 150 divákmi pod zatvorenou strechou ústredného dvorca Philippa Chatriera. Zaťahovacia strecha sa v histórii parížskeho grandslamového turnaja použila vôbec po prvý raz. Odborníci predpokladajú, že počas nastávajúcich dvoch týždňov bude v dôsledku nepriaznivého počasia často v permanencii.