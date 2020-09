Majstrovstvá sveta v Imole: Alaphilippe sa stal majstrom sveta v cyklistických cestných pretekoch

Francúz Julian Alaphilippe sa stal majstrom sveta v cyklistických cestných pretekoch. Na trati v talianskej Imole získal svoj premiérový titul. Pre Francúzsko vybojoval prvý dúhový dres v tejto disciplíne od roku 1997, keď zvíťazil Laurent Brochard.





Alaphilippe absolvoval trať dlhú 258,2 km za 6:38:34 h. Na druhom mieste finišoval Belgičan Wout van Aert s odstupom 24 sekúnd, ktorý v špurte päťčlennej skupiny predstihol bronzového Švajčiara Marca Hirschiho. Na štarte chýbali viaceré zvučné mená, vrátane trojnásobného šampióna Slováka Petra Sagana i obhajcu titulu Dána Madsa Pedersena. Sagan dal prednosť príprave na Giro d'Italia.Z pätice Slovákov Juraj Bellan, Andrej Cully, Marek Čanecký, Martin Haring a Patrik Tybor nedokončil preteky ani jeden. Najďalej sa dostal Patrik Tybor, ktorý ako jediný preťal kótu 200 km a to na 136. mieste s 20-minútovým mankom na čelo. Do cieľa sa však už nedostal."Ďakujem tímovým kolegom, ktorí vo mňa verili a odviedli poriadny kus práce. Vždy som sníval o tom, že sa sa stanem majstrom sveta. Nikdy som nebol na pôdiu, hoci som bol niekoľkokrát blízko. Je to míľnik v mojej kariére," tešil sa po pretekoch Alaphilippe.Trať poskytovala 4650 výškových metrov a pelotón sa pohyboval na 28-kilometrovom okruhu. Oproti predchádzajúcim ročníkom profil neobsahoval na začiatku dlhšiu nájazdovú pasáž, očakávala sa ostrá cyklistika hneď od štartu. Hneď v úvode bolo na rade stúpanie (2,2 km a 3,2 percent), nasledoval kopec Mazzolano (2,7 km a 6,1 percent). Po tomto náročnom úseku nasledoval druhý kopec Cima Galisterna (2,7 km, 6,4 percent). Z vrcholu zostávalo do cieľa dvanásť kilometrov a z toho len posledných 4000 metrov sa išlo po rovine. Profil trate nevyhovoval čistokrvným šprintérom, žiaden zo súperov Petra Sagana v boji o zelený dres na nedávno skončenej Tour de France sa na štart nepostavil.V úvode sa vytvoril únik, ktorý obsahoval sedem jazdcov. Boli medzi nimi Nemec Jonas Koch, Nór Torstein Träen, Rakúšan Marco Friedrich, Kazach Daniil Fominych, Japonec Jukija Araširo, Mexičan Ulises Castillo Soto a Rumun Eduard Grosu. Počas 2. kola si skupina vypracovala viac ako sedemminútový náskok, no pelotón ostával pokojný. Pri kontrole tempa boli viditeľní hlavne Švajčiari, Slovinci a Dáni, ktorí obhajovali dres majstra sveta.Náskok vedúcej skupiny sa začal zmenšovať. V stúpaniach mali niektorí jazdci problémy a na čele sa tak osamostatnila dvojica Koch a Träen. Tých pohltil pelotón 69 km pred cieľom a tón pretekov začali udávať Francúzi. Štyridsaťdva kilometrov pred cieľom prekvapujúco zaútočil víťaz Tour de France Tadej Pogačar zo Slovinska. Pelotón však jeho iniciatíva nechala chladným a hoci si vypracoval približne 25-sekundový náskok, zhruba 20-kilometrov pred cieľom boli všetci favoriti opäť pospolu.Následne sa pokúsili o útok viacerí pretekári. Neuspel Holanďan Tom Dumoulin, či domáci vrchár Vincenzo Nibali. Na vrchole posledného stúpania Cima Gallisterna (7,3%) 12 km pred cieľom šliapol do pedálov Francúz Julian Alaphilippe a vypracoval si približne desaťsekundový náskok pred päticou Primož Roglič (Slovin.), Wout van Aert (Belg.), Michal Kwiatkowski (Poľ.), Jakob Fuglsang (Dán.) a Marc Hirschi (Švajč.).Dvadsaťosemoročný víťaz pretekov Okolo Slovenska z roku 2018 už záver zvládol a na stupňoch víťazov ho doprevadili ďalší dvaja cyklisti, ktorí nedávno dokončili Tour de France. Van Aert potvrdil svoje rýchlostné predpoklady a vyhral špurt o druhé miesto. Tretí skončil Švajčiar Marc Hirschi, ktorý na Tour de France triumfoval v 12. etape.

Majstrovstvá sveta v Imole



cestné preteky - muži (258,2 km):



1. Julian Alaphilippe (Fr.) 6:38:34 hod, 2. Wout van Aert (Belg.), 3. Marc Hirschi (Švajč.), 4. Michal Kwiatkowski (Poľ.), 5. Jakob Fuglsang (Dán.), 6. Primož Roglič (Slovin.) všetci +24 s, 7. Michael Matthews (Austr.), 8. Alejandro Valverde (Šp.), 9. Maximilian Schachmann (Nem.), 10. Damiano Caruso (Tal.) všetci +53