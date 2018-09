Seehofer: Migrácia je matkou všetkých politických problémov v Nemecku

Horst Seehofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. septembra (TASR) - Zav Nemecku označil spolkový minister vnútra, predseda Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horst Seehofer otázku migrácie.Angela Merkelová v tradičnom letnom interview pre televízie RTL a ntv formulovala trocha inak.Podľa jej názoru však existujú aj úspechy.Seehofer si však za svoje vyjadrenie na stránkach periodika Rheinische Post vyslúžil množstvo kritiky z radov koaličných sociálnych demokratov i predstaviteľov opozície.Na jeho slová o tom, žerozdelenú krajinu a nedostatočnú podporu tradične veľkých strán v spoločnosti a že to síce nesúvisís migračnou politikou, avšak tá je matkou všetkých politických problémov v krajine, reagovali niektorí politici veľmi ostro.Generálny tajomník Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil označil Seehoferove slová na Twitteri zaMinister pre integráciu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Joachim Stamp z liberálnej FDP na Twitteri napísal, že bez migrácie by sa zrejme väčšina ľudí zdržiavala vo východoafrickej stepi a Seehofer by v súčasnosti bol Afričanom. Hovorkyňa frakcie strany Ľavica pre vnútropolitické otázky Ulla Jelpke sa vyjadrila, že. Hovorkyňa nemeckých zelených pre migračnú politiku Filiz Polatová konštatovala, že Seehofer sa sám sebe páči v úlohe problémového ministra, ktorého veľké vystúpenia rezonujú a ktorý vyvoláva jeden konflikt za druhým.Nielen stranícki kolegovia vrátane Alexandra Dobrindta, ale aj vedenie Alternatívy pre Nemecko (AfD) sa však postavili na Seehoferovu stranu.Líder AfD Alexander Gauland pre piatkové vydanie regionálnych novín Neue Osnabrücker Zeitung podľa informácií tlačovej agentúry DPA vyhlásil:. Avšak priveľmi mu to nepomôže, pretože Merkelová mu nepretržite hádže polená pod nohy, dodal.