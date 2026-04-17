Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
Seesame medzi svetovou špičkou. PRovoke Media ocenila slovenskú agentúru hneď v troch globálnych rebríčkoch
Slovenská komunikačná agentúra Seesame sa umiestnila v troch prestížnych globálnych rebríčkoch PRovoke Media, najvplyvnejšieho globálneho média v oblasti public relations. Agentúra s tridsaťročnou históriou sa ...
17.4.2026 (SITA.sk) - Slovenská komunikačná agentúra Seesame sa umiestnila v troch prestížnych globálnych rebríčkoch PRovoke Media, najvplyvnejšieho globálneho média v oblasti public relations. Agentúra s tridsaťročnou históriou sa umiestnila v rebríčkoch TOP 100 najlepších PR agentúr sveta, TOP 100 Corporate PR agentúr sveta a TOP 40 Public Affairs agentúr sveta.
Platforma PRovoke Media, ktorú v roku 2000 založil Paul Holmes, je považovaná za najkredibilitnejší zdroj hodnotenia PR priemyslu na globálnej úrovni. Tieto rebríčky sledujú a podľa nich rozhodujú marketingoví a komunikační riaditelia firiem po celom svete. Komplexné hodnotenie agentúr zachytáva úroveň kreativity, finančnej výkonnosti, inovácií, kultúry aj thought leadershipu.
Seesame je jedinou slovenskou agentúrou, ktorá sa umiestnila vo svetových rebríčkoch PRovoke Media. Okrem celkového hodnotenia agentúry sa vybrané projekty Seesame kontinuálne umiestňujú na shortlistoch a zozname víťazov aj v ocenení SABRE, ktoré zachytáva najlepšie kampane na európskej aj globálnej úrovni. V roku 2017 sa Seesame stal prvou a doteraz jedinou slovenskou agentúrou s titulom Agentúra roka v regióne EMEA.
"Tri desaťročia robíme komunikáciu tak, ako veríme, že sa má robiť. Odvážne, na základe dát, s presahom do spoločnosti a s jasným vplyvom na biznis. Toto ocenenie od PRovoke Media je potvrdením, že to robíme dobre. No pre mňa je rovnako dôležité to, s kým túto cestu zdieľame. S tímom Seesame a s partnermi z celého sveta v rámci siete PROI. Práve medzinárodné porovnanie a inšpirácia od najlepších nás posúvajú tam, kde chceme byť a vďaka čomu u nás domáci aj zahraniční klienti nájdu ten najvyšší štandard," hovorí Michaela Benedigová, CEO agentúry Seesame.
Seesame poskytuje široké spektrum služieb od korporátnej komunikácie, employer brandingu a internej komunikácie cez public affairs až po content a kreatívu, pričom ich systematicky rozvíja a prepája s dátami, poradenským prístupom, využitím digitálu a moderných technológií. V oblasti inovácií agentúra tento rok založila kreatívne brandové štúdio Dear Tokyo. Už minulý rok spoluzaložila Striveonlab, software house postavený na silnej expertíze v softvérovom developmente, dátach a AI, a Striveondigital, kde sa špecializujú na next-gen performance marketing zameraný na rast firiem. Zároveň je partnerom Insightum AI, ktorý prináša rýchle, ale reálne insighty formou hlasových AI rozhovorov pre lepšie rozhodovanie. Agentúra zároveň rozšírila svoje pôsobenie v Česku. Seesame dosiahol aj výrazné ekonomické výsledky s medziročným nárastom agentúrnych honorárov o 10 %. Managing Directorka Anna Michalková sa teší najmä z pozitívnej spätnej väzby od klientov. "Už 15 rokov systematicky zbierame spätnú väzbu od klientov a mimoriadne nás opäť potešili výsledky. Hodnotenie klientov do veľkej miery odrážajú zistenia PRovoke Media. Klienti, podobne ako analytici, mimoriadne ocenili expertízu aj nasadenie nášho tímu."
Umiestnenie v rebríčkoch prichádza v jubilejnom roku agentúry. Seesame vznikol v roku 1996 a dnes patrí k lídrom komunikačného trhu v strednej Európe. Od roku 2023 pôsobí aj na českom trhu. Agentúra je jediným slovenským členom siete PROI Worldwide, ktorá združuje takmer stovku najlepších nezávislých komunikačných agentúr na svete vo viac ako 65 krajinách na všetkých kontinentoch.
O agentúre Seesame - Seesame je najväčšia slovenská PR a komunikačná agentúra, ktorá od roku 1996 pomáha firmám, organizáciám a inštitúciám budovať reputáciu a dosahovať komunikačné aj obchodné ciele. Zameriava sa na strategickú komunikáciu, Corporate PR, Public Affairs, ESG komunikáciu, Employer Branding, Healthcare komunikáciu s využitím dát a moderných technológií. Je jediným slovenským členom globálnej siete nezávislých agentúr PROI Worldwide.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Seesame medzi svetovou špičkou. PRovoke Media ocenila slovenskú agentúru hneď v troch globálnych rebríčkoch © SITA Všetky práva vyhradené.
