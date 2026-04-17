Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
XTB spúšťa v aplikácii núdzový zámok – novú úroveň zabezpečenia účtu pre investorov
Ak prihlásenie vyzerá podozrivo alebo sa niečo nezdá v poriadku, klienti môžu odteraz jediným kliknutím zablokovať výbery, kartové platby aj predaj aktív a udržať si tak svoje peniaze v bezpečí.
17.4.2026 (SITA.sk) - Ak prihlásenie vyzerá podozrivo alebo sa niečo nezdá v poriadku, klienti môžu odteraz jediným kliknutím zablokovať výbery, kartové platby aj predaj aktív a udržať si tak svoje peniaze v bezpečí.
Finančné podvody a úniky dát sú dnes rozšírenejšie než kedykoľvek predtým, keďže podvodné siete sú čoraz sofistikovanejšie a osobné údaje sú často odhalené tretími stranami. V dôsledku týchto rastúcich hrozieb sú investori viac vystavení riziku phishingu, krádeže identity a neoprávneného prístupu k účtu. O to dôležitejšie je mať silnejšie bezpečnostné funkcie, ktoré majú používatelia pod kontrolou.
Funkcia núdzového zámku priamo v aplikácii umožňuje používateľom XTB okamžite zabezpečiť svoje účty, ak majú podozrenie na neoprávnený prístup. Jediným úkonom môžu zablokovať predaj a nákup finančných nástrojov, výbery prostriedkov zo všetkých menových účtov a deaktivovať všetky transakcie v elektronickej peňaženke eWallet. Po zmene hesla môže klient opätovne aktivovať funkčnosť účtu naskenovaním svojej tváre, čím sa zabezpečí, že účet môže odomknúť iba jeho oprávnený vlastník.
"Digitálne a kybernetické hrozby rýchlo narastajú a príliš veľa ľudí sa cíti bezmocne, keď niečo nevyzerá správne. Chceli sme našim klientom dať spôsob, ako v priebehu sekúnd znovu vziať kontrolu do vlastných rúk. Núdzový zámok okamžite chráni ich peniaze a prináša pokoj v tom, že ich financie pre nich fungujú bezpečne,” hovorí Omar Arnaout, generálny riaditeľ globálnej investičnej platformy XTB.
Núdzový zámok posilňuje záväzok XTB budovať bezpečnejšie investičné prostredie, v ktorom sa klienti cítia sebavedomo a chránení za každých okolností.
Táto funkcia je odteraz dostupná všetkým používateľom investičnej aplikácie XTB.
Pre užívateľov OS Android, funkcia je dostupná od verzie aplikácie č. 2.160.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - XTB spúšťa v aplikácii núdzový zámok – novú úroveň zabezpečenia účtu pre investorov © SITA Všetky práva vyhradené.
