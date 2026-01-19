Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Šéf diplomacie Blanár sa stretol s Rubiom, rokovanie v Mar-a-Lago označil za otvorené a priame – FOTO


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) sa v sobotu zúčastnil ...



Zdieľať
615819656_1192567623036061_8101641405396062961_n 676x451 19.1.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) sa v sobotu zúčastnil spoločne s predsedom vlády Robertom Ficom na rokovaní s prezidentom Spojených štátov amerických Donaldom Trumpom a americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.

Otvorené a priame rokovanie


Rokovanie v sídle Mar-a-lago na Floride označil šéf slovenskej diplomacie za veľmi otvorené a priame. „Témy, o ktorých sme spolu diskutovali, sa týkali našich bilaterálnych vzťahov a diplomacie v zahraničnej politike k viacerým aktuálnym témam,“ informoval Blanár s tým, že práve diplomacia je potrebná v každej situácii. „Lebo keď zlyhá, tak neraz nastupujú zlé riešenia a deštrukcia medzinárodných pravidiel,“ podotkol.

Ešte pred rokovaním sa spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) a štátnym tajomníkom slovenskej diplomacie Marekom Eštokom zúčastnil na podpise medzivládnej dohody medzi vládami SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.

Strategické rozhodnutie


„Slovenská diplomacia spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR precizovala a dotiahla do úspešného konca dohodu medzi SR a USA o spolupráci v civilnom využití jadrovej energie, ktorá povedie k vzájomnej spolupráci pri výstavbe atómového bloku v Jaslovských Bohuniciach,“ uviedol Blanár.

Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že ide o mimoriadne strategické rozhodnutie pre energetickú bezpečnosť Slovenska a dôležitý krok do budúcnosti pri výstavbe tohto bloku. Podľa jeho slov si treba uvedomiť, že je to úloha každej budúcej zodpovednej vlády, ktorú si zvolia občania.


Táto výstavba bude presahovať niekoľko volebných období a už teraz treba začať. Pre úspech tohto náročného strategického projektu má Slovensko všetky predpoklady,“ doplnil minister.


Zdroj: SITA.sk - Šéf diplomacie Blanár sa stretol s Rubiom, rokovanie v Mar-a-Lago označil za otvorené a priame – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký minister zahraničných vecí Americký prezident energetická bezpečnosť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ministerka hospodárstva SR Predseda vlády Štátny tajomník
