Šéf Ferrari očakáva od Mercedesu poriadne balíky vylepšení, chce byť však konkurencieschopný

5.3.2022 (Webnoviny.sk) - Tradičná talianska stajňa formuly jeden Scuderia Ferrari si minulý týždeň na testoch v Barcelone vydobyla titul čierneho koňa nadchádzajúcej sezóny. Sedemnásobný šampión Brit Lewis Hamilton jazdiaci v Mercedese ich označil za tím, ktorý je vývojovo niekoľko mesiacov vpredu.Šéf Ferrari Mattia Binotto tieto tvrdenia dementoval. Podľa Binotta budú mať v Bahrajne na druhých predsezónnych testoch náskok "strieborné šípy".Rodák zo Švajčiarskeho Lausanne Binotto odmieta tvrdenia Mercedesu o pasovaní Ferrari do roly favoritov v novej sezóne. Naopak, rýchlo obrátil pozornosť na nemeckú stajňu, keď naznačil, že práve Mercedes bude mať značnú výhodu. "Očakávam, že v čase, keď budeme v Bahrajne, budú oni pred nami o dva alebo tri mesiace," vyhlásil šéf Ferrari.V Maranelle mali po testoch v Barcelone hneď niekoľko dôvodov na úsmev. Ich pohonná jednotka patrila medzi najspoľahlivejšie a najvýkonnejšie.Auto po aerodynamickej stránke ukazovalo progres v porovnaní s minulými sezónami. "Nazbierali sme veľa dát a auto fungovalo. Počul som nejaké klebety o tom, že konkurencia prinesie do Bahrajnu poriadne balíky vylepšení, nuž nechajme sa prekvapiť," skonštatoval Binotto, pre ktorého to bude už štvrtá sezóna v pozícii šéfa tímu.Vlani na konci sezóny strácala talianska stajňa na najlepšie tímy (Red Bull a Mercedes) minimálne sekundu na kolo. "Veríme, že pre nás bude dobré, ak sa v roku 2022 vrátime k tomu, aby sme boli opäť konkurencieschopní. Máme túžbu vyhrávať. V tejto chvíli je ešte veľmi skoro, aby sme to mohli reálne posúdiť," zakončil Binotto. Druhé predsezónne testy sa začínajú 10.marca v Bahrajne a o týždeň na to odštartuje nová sezóna efjednotky, častokrát označovaná ako "nová éra".