Tóth po prehre Slovákov: Som na hráčov hrdý, dali do toho maximum

Slovenskí tenisti po tretí raz za sebou skončili pred bránami finálového turnaja Davisovho pohára. Na harde v bratislavskom NTC boli blízko k zisku skalpu favorizovaného Talianska, no nevyužili vedenie 2:1 po štvorhre a neodplatili súperom prehru z roku 2009 z antuky v sardínskom Cagliari. Norbert Gombos v rozhodujúcej dvojhre podľahol Lorenzovi Musettimu, hoci úvodný set vyhral v tajbrejku.





"Ťažko sa mi hľadajú slová. Je to pre mňa sklamanie, opäť sme tesne prehrali zápas o postup na finálový turnaj. Mal som duel dobre rozohraný, v druhom sete som však zahral horší gem, ktorý Musettiho nakopol. V treťom sete som sa vrátil späť, cítil som, že mám navrch, pokazil som však tesné lopty. V poslednom geme zahral Musetti výborne údery. Dvakrát skončila loptička z jeho rakety na čiare, taký je tenis. Diváci ma hnali dopredu, dal som do toho všetko, ale nevyšlo to. Štve ma to, pretože moja hra je veľmi dobrá. S Jannikom Sinnerom to bolo tesné, aj proti Musettimu, aj na uplynulých dvoch turnajoch. Verím, že sa to konečne otočí v môj prospech," uviedol sklamaný Gombos.Slovenského kapitána Tibora Tótha mrzelo, že jeho zverencom tesne ušiel postup na finálový turnaj. "Odohrali sme proti Talianom rovnocennú partiu, chýbalo málo. Každý nechal dušu na kurte a nemôžem nikomu vyčítať ani jedinú loptičku. Som na hráčov hrdý, dali do toho maximum. Ťažko povedať, ako by to vyzeralo, keby mohol hrať Alex Molčan. Filip Horanský ho nahradil veľmi dobre, veď zdolal Sonega a potrápil aj Sinnera. Verím. že v ďalších zápasoch bude k dispozícii nielen Alex, ale aj Lukáš Klein, ktorý bol v uplynulom období zranený. Tento tím má budúcnosť," zdôraznil Tóth.Slováci budú v septembri hrať o to, aby v roku 2023 opäť mali šancu zabojovať o postup na finálový turnaj Davisovho pohára. Okrem Talianska majú účasť na vyvrcholení tohtoročnej edície istú vlaňajší finalisti Chorváti, držitelia voľných kariet Srbsko s Veľkou Britániou, Nemecko, USA, Austrália, Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Holandsko, Argentína, Belgicko, Kazachstan a Kórejská republika.

Ohlasy talianskych médií na víťazstvo nad Slovenskom 3:2 v kvalifikačnom dueli o postup na finálový turnaj Davisovho pohára tenisových tímov:



Federazione Italianna Tennis: "Slovensko - Taliansko 2:3 - Sinner nesklamal, nezabudnuteľný prvý daviscupový triumf Musettiho."



Gazzetta dello Sport: "Taliansko sa prebojovalo na finálový turnaj Davisovho pohára. Musetti pri daviscupovom singlovom debute zdolal Gombosa a získal rozhodujúci bod."



Ubitennis: "Musetti zabezpečil Taliansku postup. Gombos padol v troch setoch."



Corriere dello Sport: "Heroický výkon Musettiho dáva Taliansku šancu zabojovať o daviscupový triumf."



ANSA: "Taliansko si opäť zahrá o šalátovú misu. Lorenzo Musetti po skvelom obrate pokoril Norberta Gombosa a vybojoval rozhodujúci bod."