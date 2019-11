Šéf FIGC chce Balotelliho v národnom tíme: Neobyčajná odpoveď rasistom

Mario Balotelli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brescia 6. novembra (TASR) - Prezident Talianskej futbalovej federácie Gabriele Gravina požiadal trénera reprezentácie Roberta Manciniho o zaradenie Maria Balotelliho do národného tímu. Nominácia by podľa neho bola najlepšia odpoveď na rasistické poznámky voči 29-ročnému útočníkovi.Balotelli sa stal terčom urážok v nedeľnom zápase vo Verone, keď podľa niektorých priaznivcov nikdy nebude skutočným Talianom.povedal Gravina pre Gazzetta dello Sport.Jeho nápad sa však nepozdáva prezidentovi Balotelliho klubu Brescie Calcio. Massimo Cellino sa vyjadril, že síce mu želá skorý návrat do reprezentácie, ale zaradenie do mužstva na základe farby pleti je dokonca urážajúce.citovala Cellina agentúra SID.