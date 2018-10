Šéf francúzskeho futbalu: Verím, že Benzema v reprezentácii skončil

Karim Benzema, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema sa pravdepodobne nevráti do reprezentačného tímu. Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noel Le Graet to naznačil pre periodikum Ouest France.citovala Le Graeta agentúra AP.Tridsaťročného útočníka vyradili z národného tímu pre údajné vydieranie reprezentačného spoluhráča Mathieua Valbuenu prostredníctvom videonahrávky so sexuálnym obsahom.Benzema nastúpil za Francúzsko 81-krát a strelil 27 gólov.