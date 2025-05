Šéf IT aliancie bráni Eštokov tender za 265 miliónov, bez nákupov počítačov hrozí štátu bezpečnostné riziko

Riziká globálnych trhov sú reálne

15.5.2025 (SITA.sk) - Suma 265 miliónov eur zahrnutá v rámcovej dohode na dodanie nových počítačov pre štátne inštitúcie nevyzerá podľa prezidenta IT Asociácie Slovenska Emila Fitoša nijak „uletene“.Ako uviedol v stanovisku pre médiá, rámcová dohoda pozostáva z položiek, ktoré pri zisťovaní predbežnej hodnoty zákazky ocenili ôsmi dodávatelia výpočtovej techniky. Ide však podľa neho o predbežné cenové stropy a nie skutočné ceny produktov, za ktoré bude štát nakupovať.„Drvivá väčšina dodávanej techniky sa vyrába mimo Európskej únie . Obchodné vojny a colné bariéry sa ľahko môžu stať novou realitou. Bolo by čudné, ak by firmy, ktoré sa na verejnej súťaži zúčastnili, tieto riziká nezohľadnili,“ uviedol Fitoš. Ako ďalej zdôraznil, pre konečnú cenu ale nie je odhadovaná hodnota z prieskumu trhu podstatná.„O tom, aká bude cena konkrétneho produktu v konkrétnej kúpnej zmluve rozhodne elektronická aukcia. Bude to menej, ako je uvedené v rámcovej dohode, a rozhodne bude nižšia ako štandardná maloobchodná cena, keďže aukcie vždy priniesli výrazné zníženie konečných cien,“ skonštatoval Fitoš.Nákup IT techniky prostredníctvom rámcových dohôd sa podľa Fitoša využíva dlhodobo a v uplynulých rokoch ho využili všetky vlády.„Pri niektorých typoch komodít a služieb, ktoré rezorty a im podriadené štátne inštitúcie nakupujú, je to významné zjednodušenie. Zabraňuje chronickým problémom pri verejnom obstarávaní, ktoré je prácne, zdĺhavé a často vedie do stratena. Toho si je vedomý nielen súkromný sektor, ale napríklad aj Najvyšší kontrolný úrad a hlavne všetci verejní obstarávatelia, ktorí verejné súťaže vyhlasujú,“ uviedla Fitoš.Ako ďalej povedal, položky z tejto rámcovej dohody budú k dispozícii všetkým štátnym organizáciám. „Namiesto veľkého množstva malých súťaží, ktoré zaberajú čas, energiu a ľudské kapacity, sa uskutočnil jeden veľký tender. Vďaka tomu bude môcť ktorákoľvek štátna inštitúcia pristúpiť k rámcovej dohode, vybrať si z ponuky len tie položky, ktoré skutočne potrebuje, pomocou transparentnej elektronickej aukcie vysúťažiť dodávateľa a uzatvoriť kúpnu zmluvu,“ vyhlásil Fitoš.Technika bude podľa prezidenta IT Asociácie Slovenska dodávaná až do skončenia súčasného programového obdobia európskych štrukturálnych fondov, teda zhruba ešte štyri roky. „Ak nás na záver programového obdobia opäť bude čakať šprint v čerpaní eurofondov, o pristúpenie k rámcovej dohode bude, rovnako ako v minulosti, enormný záujem. Alternatívou je vracanie prostriedkov do Bruselu,“ doplnil Fitoš.Odborník tiež pripomenul, že IT technika na úradoch je v mnohých prípadoch zastaralá. „To vedia všetci, ktorí chodia na úrady a vidia, na čom úradníci pracujú. Servis tejto techniky je nákladný a jej významná časť dokonca ani nie je podporovaná výrobcami. Predstavuje to bezpečnostné riziko, ktoré si tento štát už nemôže dovoliť,“ dodal Fitoš. Ministerstvo vnútra ešte v piatok 9. mája oznámilo, že chystá výmenu počítačov starších ako päť rokov v hodnote päť miliónov eur. Ako rezort informoval, zmena sa uskutoční ako súčasť rámcovej dohody uzavretej s piatimi dodávateľmi na nákup informačno-komunikačných technológií v hodnote 326 miliónov eur, z ktorej môžu čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. Takmer tri štvrtiny zo 46-tisíc zamestnancov ministerstva momentálne používajú pri práci počítače staršie ako 10 rokov.Konkrétne 5 000 zamestnancov rezortu vnútra používa počítače staré štyri roky, 8 000 zamestnancov používa zariadenia staré osem rokov, 21 000 má počítače staré 10 rokov a 12 000 používa výpočtovú techniku vo veku 12 až 13 rokov.„Konečné ceny budú predmetom opätovnej súťaže pri každej zákazke, čo zabezpečí maximálnu hospodárnosť,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Zároveň zdôraznil, že ide o rámcovú dohodu a nakupovať sa bude len podľa potrieb a podľa možností rozpočtu rezortu.Pri nákupoch sa bude podľa ministra prihliadať aj na odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze . „Je to investícia do štátu, ktorý má byť oporou pre občana. Do zamestnancov, ktorí si zaslúžia rešpekt. A do systému, ktorý musí byť pripravený zvládnuť výzvy 21. storočia,“ doplnil minister.Technická obnova bude podľa ministerstva vnútra prebiehať vo vlnách. Najskôr polícia, potom hasiči a IT sekcie, napokon ostatné organizačné zložky rezortu. V pláne je konkrétne obnova viac ako 49 000 zariadení, od stolových a prenosných počítačov, cez monitory až po videokonferenčné jednotky. Podľa interných analýz rezortu modernizácia informačno-komunikačnej techniky zníži náklady na energie o 30 percent, náklady na opravy a údržbu o 20 percent a náklady na riešenie bezpečnostných incidentov o 50 percent.„Ministerstvo vnútra má 46 000 zamestnancov. Ak by sme každému vymenili techniku v hodnote 500 eur, zaplatíme 23 miliónov eur, ale podľa internej analýzy sú odhadované ročné úspory a prínosy viac ako 48 miliónov eur,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie informatiky ministerstva vnútra Martin Hrachala. Dodal, že odhadovaná návratnosť investície je teda menej ako rok.