Matica slovenská odmieta klamstvá poslanca Michelka, v novele vidí snahy rozvrátiť volebné procesy v inštitúcii

Škandalózna novela zákona

Otázka ďalšej kandidatúry predsedu MS

Snahy rozvrátiť volebné procesy v MS

Neprofesionalita spracovania novely





Návrh novely zákona predložili do parlamentu poslanci z klubu SNS Karol Farkašovský, Dagmar Kramplová, Milan Garaj, Peter Kotlár a



"Tieto zmeny reflektujú dlhodobé podnety zo strany členskej základne Matice slovenskej, odbornej verejnosti, ako aj odporúčania vyplývajúce z dobrej praxe v riadení verejnoprávnych inštitúcií. Návrh zákona kladie osobitný dôraz na obmedzenie potenciálnej koncentrácie moci v rukách jednotlivcov, čím sa posilňuje pluralita názorov a názorová rôznorodosť v rozhodovacích procesoch," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.



Zavedenie štvorročného funkčného obdobia pre predsedu Matice slovenskej a predsedu dozorného výboru, spolu s obmedzením maximálne dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období je podľa nich v súlade so štandardmi uplatňovanými v obdobných verejnoprávnych inštitúciách na národnej i medzinárodnej úrovni.



Návrh novely zákona predložili do parlamentu poslanci z klubu SNS Andrej Danko Roman Michelko . Cieľom navrhovanej novely je podľa nich prehĺbenie demokratických princípov vo vnútorných vzťahoch Matice slovenskej. Argumentujú, že ich návrh zavádza jasné a transparentné pravidlá pre fungovanie jej orgánov, posilnenie participatívnych mechanizmov pre členov a zabezpečenie pravidelnej obmeny vo vedení inštitúcie."Tieto zmeny reflektujú dlhodobé podnety zo strany členskej základne Matice slovenskej, odbornej verejnosti, ako aj odporúčania vyplývajúce z dobrej praxe v riadení verejnoprávnych inštitúcií. Návrh zákona kladie osobitný dôraz na obmedzenie potenciálnej koncentrácie moci v rukách jednotlivcov, čím sa posilňuje pluralita názorov a názorová rôznorodosť v rozhodovacích procesoch," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.Zavedenie štvorročného funkčného obdobia pre predsedu Matice slovenskej a predsedu dozorného výboru, spolu s obmedzením maximálne dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období je podľa nich v súlade so štandardmi uplatňovanými v obdobných verejnoprávnych inštitúciách na národnej i medzinárodnej úrovni.

15.5.2025 (SITA.sk) - Matica slovenská (MS) sa ohradila voči klamstvám poslanca Romana Michelka SNS ). Ako Informačné ústredie MS pripomenulo, ide o výroky z 13. mája v hlavnej spravodajskej relácii Rádiožurnál o 12:00 v éteri Rádia Slovensko. Michelko sa vyjadril, že predseda MS rozhoduje o tom, kto smie a kto nesmie byť členom Výboru MS, teda najvyššieho výkonného orgánu Matice. Toto tvrdenie chce ale MS vyvrátiť."Ustanovenie stanov MS hovorí, že valné zhromaždenie volí a odvoláva v priamych a tajných voľbách predsedu, členov výboru, predsedu dozorného výboru a členov dozorného výboru," vysvetlila MS, že predseda tak nerozhoduje o voľbách do Výboru MS ani o počte mandátov tak, ako to tvrdí Michelko. Všetky rozhodovacie právomoci sú podľa slov MS výlučne v rukách delegátov valného zhromaždenia. Novelu zákona , ktorú do NR SR predložili poslanci za Slovenskú národnú stranu, pokladá MS za škandalóznu. Návrh novely bol podľa Matice pripravený bez vedomia matičných orgánov a "poza chrbát" MS."Týmto politicky priehľadným krokom tesne pred matičnými voľbami navrhovateľ zasahuje do volieb, ktoré sa majú uskutočniť už o niekoľko mesiacov. Považujeme to za účelový pokus zneistiť delegátov, keďže rovnaký návrh, ktorý poslanec Michelko presadzuje v novele zákona, bol Snemom MS zamietnutý v roku 2023, keď zaň hlasovalo menej ako 28 delegátov z celkového počtu 383 delegátov," pripomenula MS.Poslednými vyjadreniami sa podľa MS Michelko snaží odpútať pozornosť verejnosti prioritným zameraním sa len na otázku ďalšej kandidatúry predsedu MS."V skutočnosti novela oveľa vážnejšie zasahuje aj do úpravy, kto môže byť riadnym delegátom Valného zhromaždenia Matice slovenskej (VZ MS)," upozornila MS a vysvetlila, že v súčasnosti už desaťročia platí stav, že delegátmi sú predsedovia, respektíve zástupcovia miestnych odborov, záujmových a vedeckých odborov a matičných pracovísk.MS podotkla, že výklad Michelkovej novely v časti o možnosti voľby 15-ročných a voliteľnosti 18-ročných pripúšťa úplnú zmenu toho, kto môže byť delegátom VZ MS, a to aj v tom, že voličmi by boli všetci členovia MS."Ak by sa menil kľúč pri delegovaní zástupcov MS tvoriacich valné zhromaždenie, je prakticky nereálne, aby boli jeho súčasťou všetci členovia Matice. MS ich má takmer 27-tisíc," upozornila MS a zdôraznila, že ide tak o snahy rozvrátiť volebné procesy v MS."Podotýkame, že všeobecné právo voliť pri zapojení členov MS od 15 rokov do volebných procesov je v matičných stanovách zakomponované už desaťročia," doplnila MS.Ako Matica pokračovala, o neprofesionalite spracovania novely svedčí aj zrejmá nepresnosť, keď v texte navrhovateľ uvádza, že sa vypúšťa slovo "pracovník". Ako MS však upozornila, aktuálne znenie zákona takéto slovo nepozná. Pozná iba slovo "pracovísk". Za škandalózny MS považuje aj retroaktívny účinok novely.