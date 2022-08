Šéf komory zdravotníckych záchranárov František Majerský ohlásil kandidatúru na funkciu primátora Popradu

Podporujú ho štyri strany

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Za primátora Popradu bude kandidovať aj František Majerský , prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a predseda občianskeho združenia Záchrana.Súčasný poslanec mestského zastupiteľstva svoju kandidatúru oznámil v stredu počas tlačovej konferencie v Poprade.O post primátora sa uchádza s podporou koalície strán Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Progresívne Slovensko (PS) a Starostovia a nezávislí kandidáti (STANK).Spolu s ním kandiduje za poslancov mestského zastupiteľstva podľa jeho slov šestnásť kvalitných kandidátov.Osobne ho v stredu do Popradu prišiel podporiť aj líder KDH a predseda Prešovského samosprávneho kraja Tridsaťosemročný Majerský za prioritu číslo jeden označil bývanie, poukázal pri tom na nedostatok dostupného bývania pre mladé rodiny.Ďalšou výzvou je podľa neho riešenie kritickej dopravy, parkovania, podpora športu, pomoc a starostlivosť seniorom, rovnako aj podpora miestnej nemocnice pri jej ďalších rozvojových projektoch.„V našom meste žijem viac ako tridsať rokov, poznám mesto dokonale. Poznám každú jeho mestskú časť, problémy našich ľudí, bolesti, trápenia, ich životný údel a s čím potrebujú pomôcť,“ uviedol s tým, že obrovským problémom je podľa neho vyľudňovanie mesta.Pripomenul, že Poprad prišiel za posledných dvadsať rokov o šesťtisíc obyvateľov a historicky v minulom roku padol pod hranicu 50-tisíc obyvateľov.Majerský v stredu zároveň požiadal ďalších kandidátov na primátora a mestských poslancov, aby na seba neútočili. „Naša spoločnosť je rozdelená a potrebuje spájať,“ skonštatoval.Počas jesenných volieb sa bude o kreslo primátora uchádzať aj súčasný primátor Anton Danko , jeho predchodca Jozef Švagerko a niekdajšia prednostka na mestskom úrade Angela Františková.Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra.