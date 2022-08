Drvivá väčšina utečencov z Ukrajiny sa chce vrátiť do svojej vlasti, ukázal prieskum

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká väčšina ukrajinských utečencov sa chce vrátiť do svojej krajiny, keď to bude možné. Vyplýva to zo štúdie Ukrajinského centra ekonomických a politických štúdií.Prieskum na vzorke 511 utečencov žijúcich vo viac ako 30 krajinách ukázal, že len 7 percent utečencov sa neplánuje vrátiť na Ukrajinu. Informuje o tom portál news.sky.com.Z prieskumu ďalej vyplýva, že 36 percent oslovených sa chce vrátiť na Ukrajinu, keď bude bezpečné byť v oblasti, v ktorej žili pred vojnou.Ďalších 35 percent respondentov uviedlo, že sa vrátia hneď, ako sa skončí vojna. Sedemnásť percent opýtaných konštatovalo, že je ťažké na otázku o návrate odpovedať.