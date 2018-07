ŠÉF ĽSNS MARIAN K. POVAŽUJE OBŽALOBU ZA UMELO VYKONŠTRUOVANÚ

Na archívnej snímke predseda ĽSNS Marian Kotleba. Foto: TASR - František Iván Na archívnej snímke predseda ĽSNS Marian Kotleba. Foto: TASR - František Iván

Banská Bystrica 30. júla (TASR) – Za umelo vykonštruovanú a účelovú frašku považuje predseda parlamentnej ĽSNS Marian K. obžalobu, ktorú na neho podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 26. júla."Ak Špecializovaný trestný súd (ŠTS) prijme obžalobu, budem prvý politik súdený nie za to, že rozkráda verejný majetok a berie ľuďom peniaze, ale za to, že im ich dáva. Je to absurdná situácia. My sa nebojíme pojednávania na ŠTS a verím v to, že ak súd nastane, budem oslobodený," reagoval Marian K. v pondelok v sídle ĽSNS v Banskej Bystrici.Prokurátor ÚŠP ho obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. TASR o tom v piatok (27.7.) informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Podstatou skutku je, že Marian K. v Banskej Bystrici v roku 2017 v priestoroch auly školy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, každý na sumu 1488 eur, pričom číslo 1488 je známe a používané v symbolike extrémistov. To je, ako povedala hovorkyňa ÚŠP, spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu: "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo v preklade znamená: "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí.") a 88 (ôsme písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!")."Tým verejne použitím (neo)nacistickej, resp. extrémistickej, symboliky čísiel prejavil sympatie k rasistickej a nacistickej ideológii, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb a ktorá hlása rasovú, etnickú nenávisť," dodala Tökölyová.Člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Rastislav Schlosár (ĽSNS) zdôraznil, že neexistuje žiadny zákon či všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by zakazoval darovanie riadne zdanených peňazí fyzickým osobám, tobôž v rámci nejakej sociálnej pomoci. Nezáleží pritom na tom, aké konkrétne číslo je predmetom darovania."V žiadnom prípade nejde o trestný čin, a dokonca ani o priestupok. Zo strany ÚŠP a politickej polície NAKA naozaj nejde o nič iné ako o politicky motivované prekrúcanie paragrafov, ktoré sa nezakladá ani na pravde, ani na práve, ale výlučne na subjektívnych živých výplodoch a blúznení. Podľa ich logiky by mal byť vyškrtnutý z kalendára aj súčasný rok 2018. Obsahuje čísla 20 a 18, ktoré sa tiež dajú vykladať v ich ponímaní ako nejaký extrémizmus," konštatoval Schlosár.Marian K. a jeho strana obžalobu zásadne odmietajú a chystajú sa podniknúť všetky kroky na to, aby bol šéf ĽSNS na súde oslobodený.