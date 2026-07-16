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16. júla 2026

Šéf MAAE odsúdil zabitie hlavného inžiniera Záporožskej jadrovej elektrárne


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine Záporožská jadrová elektráreň

Moskva z útoku dronom obviňuje Kyjev, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu varuje pred ohrozením jadrovej bezpečnosti. Generálny riaditeľ



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russia_ukraine_nuclear_safety_83734 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Moskva z útoku dronom obviňuje Kyjev, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu varuje pred ohrozením jadrovej bezpečnosti.


Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi odsúdil zabitie hlavného inžiniera Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne pri útoku dronom, z ktorého Moskva viní Ukrajinu.

Šéf ruskej štátnej spoločnosti Rosatom Alexej Lichačov v stredu uviedol, že Alexandr Jakovlev zahynul po zásahu služobného vozidla dronom neďaleko elektrárne. Pri útoku podľa neho prišiel o život aj vodič. Kyjev sa k incidentu bezprostredne nevyjadril.

„Ide o neprijateľný útok na elektráreň a jej vedenie, ktorý vážne ohrozuje jadrovú bezpečnosť,“ uviedla MAAE vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.

Okupanti protestujú


Agentúra zároveň vyzvala na okamžité zastavenie všetkých útokov na jadrové zariadenia a ich personál.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová predtým vyzvala MAAE, aby údajné zabitie odsúdila. Lichačov označil Jakovleva za človeka, ktorý celý život zasvätil jadrovej energetike.

„MAAE vyzýva na okamžité ukončenie všetkých útokov na jadrové zariadenia alebo v ich blízkosti a na ich zamestnancov,“ zdôraznila agentúra.

Najväčšia v Európe


Záporožskú jadrovú elektráreň, najväčšiu v Európe, obsadili ruské jednotky v marci 2022 krátko po začiatku invázie na Ukrajinu.

Elektráreň sa nachádza v meste Enerhodar na brehu rieky Dneper a počas vojny sa opakovane stala predmetom obáv o jadrovú bezpečnosť. Moskva aj Kyjev sa navzájom pravidelne obviňujú z útokov v jej okolí.


Zdroj: SITA.sk - Šéf MAAE odsúdil zabitie hlavného inžiniera Záporožskej jadrovej elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine Záporožská jadrová elektráreň
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