Šéf MOV prezradil, čo zaváži pri rozhodovaní o účasti ruských a bieloruských športovcov na OH v Paríži

Je skoro na definitívne závery

Obmedzenia pre Rusov od 2016

19.7.2023 (SITA.sk) - Kľúčovým faktorom pri rozhodovaní, či sa Rusi a Bielorusi predstavia na budúcoročných OH v Paríži, bude podľa prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha to, ako sa budú správať na medzinárodných podujatiach.„Je príliš skoro na definitívne závery. Sme zodpovední za to, aby sme netrestali športovcov za činy politikov v ich krajinách," povedal v utorok Bach.MOV v úvode roka vyzvala medzinárodné športové federácie, aby po splnení istých podmienok umožnili štart športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich podujatiach. V roku 2022 pritom MOV sám inicioval plošný zákaz pre reprezentantov oboch krajín po tom, ako vo februári Rusi aj s pomocou Bielorusov vojensky napadli Ukrajinu a vojna stále trvá.Podľa Bacha je záujmom MOV uistiť sa, že športovci sa na podujatiach správajú podľa predpisov a nie to, ako sa vyvíja vojna na Ukrajine.„Monitorujeme, či sú rešpektované predpisy zo všetkých strán," doplnil.Rusi po roku 2016 síce štartovali na každej olympiáde, no vždy z obmedzeniami. Tie vyplynuli z masívneho dopingového škandálu, že v Rusku dlhodobo fungoval štátom podporovaný dopingový program. Od ZOH 2018 štartujú Rusi pod piatimi kruhmi s neutrálnym statusom.