Messi a Busquets budú hrať v Interi Miami s niekdajším spoluhráčom z FC Barcelona, majú za sebou prvý tímový tréning

19.7.2023 (SITA.sk) - Španielsky futbalový obranca Jordi Alba rozšíri enklávu niekdajších hráčov španielskeho klubu FC Barcelona v americkom tíme Inter Miami zo zámorskej MLS. Podľa spolumajiteľa floridskej organizácie Jorgeho Masa sa aj 34-ročný Alba pripojí k Interu krátko po tom, ako po dlhých rokoch opustil katalánsky veľkoklub. V zostave by mal nahradiť zraneného ľavého beka Franca Negriho.Jordi Alba sa v Miami znova stretne s krajanom Segiom Busquetsom a Argentínčanom Lionelom Messim , s ktorými tvorili jadro tímu počas najúspešnejšej éry "blaugranas". Alba počas 11 sezón v Barcelone získal s miestnym FC šesť titulov v La Lige , päť v pohárovej súťaži Copa del Rey a v roku 2015 triumfoval v Lige majstrov . Celkovo odohral za mužstvo 458 zápasov s bilanciou 19 gólov a 91 asistencií.Messi s Busquetsom už majú za sebou oficiálne predstavenie v Interi aj prvý tímový tréning. Obaja by mali absolvovať premiéru v piatkovom zápase proti mexickému družstvu Cruz Azul v pohárovej súťaži tímov MLS a Ligy MX. Ako hlavný kouč ich povedie Messiho krajan Gerardo Martino, ktorý úradujúceho majstra sveta, Busquetsa aj Albu trénoval v sezóne 2013/2014 v Barcelone. V roku 2018 doviedol k titulu v MLS tím Atlanta United a vyhlásili ho za najlepšieho trénera danej sezóny."Messi bude debutovať v piatok. Koľko minút odohrá, kedy príde na trávnik a čo na ňom bude robiť, to záleží na ňom a na trénerovi. Obaja sú plne sústredení na to, aby sa im čo najviac darilo v tejto pohárovej súťaži. Hrá sa trochu v odlišnom formáte než na aký sme boli zvyknutí," uviedol Jorge Mas.Inter Miami v tejto sezóne zaznamenal iba päť víťazstiev v 22 dueloch MLS a nachádza sa na poslednom 15. mieste v tabuľke Východnej konferencie.