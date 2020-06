Šéf najvyššieho súdu Šikuta chce pre jeho podriadených viac asistentov a lepšie kancelárie

Kvalitné a rovnaké podmienky

O jedného asistenta viac

2.6.2020 - Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta chce pre sudcov NS viac asistentov a lepšie kancelárie. Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová.Svoju víziu vytvárania podmienok pre sudcov NS Šikuta prezentoval na utorkovom stretnutí s členmi Sudcovskej rady Najvyššieho súdu SR. Práve radu považuje Šikuta za dôležitého partnera v rámci internej komunikácie.Zároveň uviedol, že má záujem vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých sudcov vrcholného orgánu všeobecného súdnictva.Rovnosť sudcov by sa mala prejaviť vo veľkosti ich kancelárií a meniť sa bude aj počet sudcovských asistentov. Po novom by mal mať každý sudca NS SR dvoch.„Je absolútne neprípustné, aby sudcovia dostávali kancelárie za trest, alebo za odmenu. Pre všetkých chcem vytvoriť kvalitné a najmä rovnaké podmienky“, povedal Šikuta.Šéf vrcholného orgánu všeobecného súdnictva má záujem vykonať pasportizáciu a rozdeliť kancelárie na plochy s rovnakou výmerou v metroch štvorcových. K tomuto kroku však bude môcť pristúpiť až po prevedení správy budovy na Kanceláriu Najvyššieho súdu SR.Šikuta zároveň Sudcovskú radu informoval o zámere navýšenia počtu asistentov sudcov. Na začiatok má predstavu, že každý sudca by mal mať dvoch asistentov, čo je v porovnaní so súčasným stavom o jedného asistenta na sudcu viac.Sudcovská rada Najvyššieho súdu SR je orgánom sudcovskej samosprávy, ktorý sa podieľa na riadení a správe Najvyššieho súdu SR a má kompetenciu vystupovať na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov, a to aj v oblasti vytvárania rovnakých pracovných podmienok a rovnomerného pracovného zaťažovania sudcov.