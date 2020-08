Šéf odborovej centrály Marián Magdoško pripustil pre minimálnu mzdu verejné protesty

Rozhodnú o ďalšom postupe

Koniec sociálneho dialógu

Trvali na pôvodnom návrhu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Marián Magdoško nevylúčil, že odbory by mohli pristúpiť k verejným protestom. Magdoško pre agentúru SITA povedal, že „je to možné“.Vyjadril sa tak po tom, čo predstavitelia odborov v pondelok 24. augusta opustili rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a prerušili sociálny dialóg po sporoch o výšku minimálnej mzdy na rok 2021.Podľa hovorkyne šéfa rezortu práce Evy Rovenskej je minister Milan Krajniak Sme rodina ) vždy pripravený rokovať s každým o každom návrhu, ale viesť sociálny dialóg je možné jedine so sociálnymi partnermi, ktorí majú vôľu a mandát vyjednávať.„Vôbec nie je pravda, že sme utiekli ako zajace, ako to zľahčuje pán minister. Bolo to pre jeho správanie. Odignoroval sociálny dialóg, jednostranne sa dohodol so zamestnávateľmi na výške minimálnej mzdy. V novodobých dejinách to Slovensko ešte nezažilo,“ vyjadril sa Magdoško.Podľa neho v najbližších dňoch a týždňoch zasadnú orgány KOZ, ktoré rozhodnú o ďalšom postupe, aj o dĺžke prerušenia sociálneho dialógu a o aktivitách, ktoré KOZ podnikne.Magdoško odmietol, že by odchod odborárov z rokovania tripartity mal politické súvislosti, pretože KOZ má bližšie k opozičnej strane Smer-SD. „Nie, toto odmietam,“ zdôraznil.Pripomenul, že odborári sa vyjadrili, že nástupom novej vlády skončil sociálny dialóg.„Následne nás prijal premiér Igor Matovič, kde sme si veci povysvetľovali. Myslel som si, že sociálny dialóg bude pokračovať. Ale toto, čo urobil minister? On sa nám už vyhrážal na predsedníctve tripartity, že ak nebudeme súhlasiť s tým, čo predložil, tak zmení zákon o tripartite aby nám narobil problémy,“ priblížil prezident odborov.Podľa hovorkyne ministra odborárski funkcionári neprejavili vôľu diskutovať o kompromisnom riešení vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19.Tá ohrozuje nielen pracovné miesta, ale aj vývoj ekonomiky štátu.„Od samého začiatku zavádzali ostatných sociálnych partnerov, že sú pripravení vyjednávať, a až do samého konca bez sociálneho dialógu trvali na svojom pôvodnom návrhu,“ uviedla hovorkyňa šéfa rezortu práce.Minister práce sa so zamestnávateľmi nakoniec dohodol, že sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 580 eur na 623 eur.Odborári presadzovali sumu 656 eur, ako to predpokladá súčasné znenie zákona o minimálnej mzde.