Šéf parížskej polície sa ospravedlnil za zlú organizáciu finále Ligy majstrov, použitie slzotvorného plynu obhajoval

Polícia zápas nezvládla

Použitie slzotvorného plynu

Olympiáda v rizikovej časti mesta

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné finále Ligy majstrov medzi Realom Madrid FC Liverpool (1:0) na parížskom Stade de France poznačili zmätok okolo falošných vstupeniek či tvrdý zásah polície voči anglickým fanúšikom.Za násilnosti pred aj po stretnutí sa vo štvrtok pred francúzskym parlamentom zodpovedal šéf parížskej polície Didier Lallement. Priznal chyby v organizácii, ale zároveň obhajoval svojich kolegov."Bolo to očividné zlyhanie, lebo viacero ľudí napadli a my sme ich mali chrániť. Je to zlyhanie aj preto, lebo utrpela povesť našej krajiny," uznal Didier Lallement počas asi dvojhodinového vypočúvania na margo dejiska finále.Na druhej strane, zastal sa svojich podriadených, ktorí si len robili svoju prácu: "Zabezpečili sme, že sa zápas uskutočnil a čo je najdôležitejšie, nikto sa vážne nezranil ani nezomrel."Finálový duel sa pre problémy pred štadiónom začal s 37-minútovým meškaním. Po rozsiahlom podvode s falošnými vstupenkami sa do hľadiska pokúšalo dostať 30 až 40-tisíc ľudí s nepravými lístkami alebo bez nich.Polícia použila na anglických fanúšikov slzotvorný plyn a obranný sprej. Lallement tento postup obhajoval: "Je to jediný spôsob, ako donútiť dav ustúpiť, okrem použitia násilia. Myslím si, že to by bola veľká chyba. Dobre si uvedomujem, že veľa nevinných ľudí zasiahol plyn a je mi to veľmi ľúto, ale nebola iná možnosť."Vedúci predstaviteľ parížskej polície priznal, že počet falošných lístkov nemusel byť až taký vysoký ako sa uvádzalo: "Možno som sa mýlil. Či to už bolo 40-tisíc, 30-tisíc alebo 20-tisíc, nič to nemení na fakte, že desiatky tisíc ľudí sa nemohli dostať na štadión."Priznal tiež, že pár stoviek zrejme miestnych obyvateľov prepadlo fanúšikov po skončení zápasu aj preto, lebo policajti dostatočne nezabezpečili celú oblasť: "Bolo tam 300 alebo 400 ľudí, ktorí nevyzerali ako fanúšikovia. Neviem, či to boli ľudia žijúci v okolí štadióna. Podobných delikventov bežne stretávame v tejto časti mesta, ale vyskytujú sa aj na severe Paríža."V Paríži sa majú na budúci rok konať majstrovstvá sveta v rugby a v roku 2024 letná olympiáda. Práve v mestskej časti Saint-Denis, kde sa nachádza aj Stade de France, sa budú konať plavecké súťaže.Výkonný riaditeľ Asociácie medzinárodných federácií letných športov (ASOIF) verí, že organizovanie podujatí v časti mesta s vysokou kriminalitou pomôže v jej rozvoji: "Niekedy musíme podstúpiť riziká. Je to náročné, ale správne rozhodnutie. Nie je to vôbec bohatá časť mesta. Je veľmi ušľachtilé priviesť do tejto relatívne zanedbanej štvrte špičkové plavecké centrum."