Šéf parlamentu Kollár má za sebou operáciu zlomeného krčného stavca

27.10.2020 - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok absolvoval operáciu, ktorá prebehla úspešne. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady SR Michaela Jurcová.Kollár mal v sobotu 24. októbra dopravnú nehodu. Jurcová v nedeľu 25. októbra informovala, že Kollár sa nachádza v Univerzitnej nemocnici na Kramároch, je v stabilizovanom stave a pri vedomí.Zlomený má druhý krčný stavec, odhadovaná dĺžka rekonvalescencie je niekoľko týždňov.

Kollárovi koaliční spojenci, ale aj opozícia vyjadrili nad nehodou ľútosť a prajú všetkým zúčastneným rýchle uzdravenie. No takmer všetci budú po Kollárovom prepustení z nemocnice žiadať vysvetlenie, čo sa vlastne v tú noc stalo a či bolo nevyhnutné Fabušovú viezť služobným autom.

Vizážistka zrejme nechcela čakať na vyzdravenie predsedu parlamentu a radšej zverejnila svoje stanovisko k celému prípadu. Pre portál Ženskýweb.sk povedala, že sa lieči na tetániu a potrebovala lieky a vitamínové doplnky. V lekárňach v Dunajskej Lužnej, kde žije, ich vraj nemali. Keďže vedela, že Kollár pôjde za synom do obce Most pri Bratislave, požiadala ho, aby ju cestou späť vyzdvihol a vzal do lekárne v Bratislave.

Na ceste v Podunajských Biskupiciach však havarovali a nakoniec skončili v nemocnici.

Poslancov sme sa pýtali, či sa im toto vysvetlenie zdá uveriteľné a dostatočné. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš sa k tomu zatiaľ nechce vyjadrovať. "Tú pani nepoznám a počkám si na vysvetlenie Borisa Kollára," povedal.

O čo si ostrejšie reagovala europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová na Facebooku: "Of course. A vládna limuzína is the new BOLT. V obzvlášť závažných situáciách priletí aj vládny špeciál, ale len v rámci okresu. Of course," napísala ironicky.

Rovnako si počká aj Ondrej Dostál zo SaS. "Nepríde mi adekvátne sa vyjadrovať teraz. On by mal vysvetliť okolnosti nehody," dodal.

Hovorkyňa strany Hlas Patrícia Medveď Macíková hovorí, že aj oni chcú počuť vysvetlenie od samotného Kollára a určite na neho budú mať otázky.





