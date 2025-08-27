|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2025
Šéf piťovcov Ondrejčák si odpyká 14 a pol roka väzenia, Najvyšší súd zamietol odvolania voči pôvodnému verdiktu
Tagy: Piťovci Súdy Zločinecká skupina
Najvyšší súd SR v stredu potvrdil trest 14 a pol roka väzenia pre šéfa zločineckej skupiny piťovci
Zdieľať
27.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v stredu potvrdil trest 14 a pol roka väzenia pre šéfa zločineckej skupiny piťovci Juraja Ondrejčáka, prezývaného Piťo. Zamietol tak odvolania prokurátora aj Ondrejčáka voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu, ktorý v máji tohto uložil Piťovi predmetný trest namiesto pôvodných 16 rokov.
Súd opätovne rozhodoval o uložení trestu pre odsúdeného, keďže ten uspel so žiadosťou o obnovu konania. Stredajšie rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné. Ondrejčák sa stredajšieho verejného zasadnutia nezúčastnil.
Predsedníčka senátu Ružena Sabová v odôvodnení rozsudku v máji pripomenula, že trestná sadzba za skutok založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je 10 až 15 rokov väzenia. Ako zdôraznila, Ondrejčák, ktorý bol uznaný za vinného aj za nedovolené ozbrojovanie, stál na najvyššej, teda rozhodovacej a riadiacej úrovni skupiny, ktorá pôsobila v rokoch 2005 až 2011.
Skupina sa pritom zameriavala hlavne na vyberanie výpalného a predaj drog. "Jednalo sa o konanie mimoriadne nebezpečné, závažné, násilné," povedala Sabová. Poukázala pritom na to, že v inom konaní je Ondrejčák stíhaný aj za vraždy.
Oproti pôvodnému rozsudku neuložil súd Piťovi trest prepadnutia majetku. Na jeho uloženie podľa Sabovej neboli splnené podmienky, keďže Ondrejčák nebol odsúdený za majetkovú ani hospodársku trestnú činnosť a on osobne nebol uznaný za vinného ani z predaja drog.
Proti rozsudku následne podala odvolanie prokuratúra aj obhajoba. Podľa prokurátora totiž v tejto súvislosti prichádzal do úvahy trest vo výške 15 až 16 rokov väzenia a tiež trest prepnutia majetku. Obhajoba zase navrhovala trest vo výške 13,5 roka.
Ondrejčáka pôvodne odsúdili za šéfovanie zločineckej skupine a ďalšie skutky na 16 rokov väzenia v roku 2014. Neskôr uzavrel dohodu o vine a treste vo veci vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov Jána Takáča z roku 2003, vraždy Ľuboslava Velka, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokusu o vraždu Tibora Füleho z roku 2004.
Súd mu tak v roku 2021 navýšil trest na 23 rokov väzenia, avšak aj tu uspel s obnovou konania. O opätovnom treste v tejto súvislosti však bude súd rozhodovať v separátnom konaní, pričom verejné zasadnutie vo veci je vytýčené na september.
Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako "piťovci" vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014. Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku.
Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Neskôr sa mu trest v rámci dohody o vine a treste za ďalšie skutky navýšil na 23 rokov väzenia.
Zdroj: SITA.sk - Šéf piťovcov Ondrejčák si odpyká 14 a pol roka väzenia, Najvyšší súd zamietol odvolania voči pôvodnému verdiktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Súd opätovne rozhodoval o uložení trestu pre odsúdeného, keďže ten uspel so žiadosťou o obnovu konania. Stredajšie rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné. Ondrejčák sa stredajšieho verejného zasadnutia nezúčastnil.
V inom konaní je stíhaný aj za vraždy
Predsedníčka senátu Ružena Sabová v odôvodnení rozsudku v máji pripomenula, že trestná sadzba za skutok založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny je 10 až 15 rokov väzenia. Ako zdôraznila, Ondrejčák, ktorý bol uznaný za vinného aj za nedovolené ozbrojovanie, stál na najvyššej, teda rozhodovacej a riadiacej úrovni skupiny, ktorá pôsobila v rokoch 2005 až 2011.
Skupina sa pritom zameriavala hlavne na vyberanie výpalného a predaj drog. "Jednalo sa o konanie mimoriadne nebezpečné, závažné, násilné," povedala Sabová. Poukázala pritom na to, že v inom konaní je Ondrejčák stíhaný aj za vraždy.
Trest prepadnutia majetku uložený nebol
Oproti pôvodnému rozsudku neuložil súd Piťovi trest prepadnutia majetku. Na jeho uloženie podľa Sabovej neboli splnené podmienky, keďže Ondrejčák nebol odsúdený za majetkovú ani hospodársku trestnú činnosť a on osobne nebol uznaný za vinného ani z predaja drog.
Proti rozsudku následne podala odvolanie prokuratúra aj obhajoba. Podľa prokurátora totiž v tejto súvislosti prichádzal do úvahy trest vo výške 15 až 16 rokov väzenia a tiež trest prepnutia majetku. Obhajoba zase navrhovala trest vo výške 13,5 roka.
Uspel s obnovou konania
Ondrejčáka pôvodne odsúdili za šéfovanie zločineckej skupine a ďalšie skutky na 16 rokov väzenia v roku 2014. Neskôr uzavrel dohodu o vine a treste vo veci vraždy údajného zakladateľa skupiny takáčovcov Jána Takáča z roku 2003, vraždy Ľuboslava Velka, zosnovanie vraždy Fadila Pasjaču z roku 2000, a tiež pokusu o vraždu Tibora Füleho z roku 2004.
Súd mu tak v roku 2021 navýšil trest na 23 rokov väzenia, avšak aj tu uspel s obnovou konania. O opätovnom treste v tejto súvislosti však bude súd rozhodovať v separátnom konaní, pričom verejné zasadnutie vo veci je vytýčené na september.
Rozsudok nad 18 obžalovanými v procese so skupinou známou ako "piťovci" vyhlásil ŠTS v Pezinku ešte v máji 2014. Štrnástich uznal súd za vinných z rôznych skutkov, ako napríklad založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, vydieranie, hrubý nátlak, výtržníctvo, výber výpalného či ničenie majetku.
Samotnému šéfovi skupiny Jurajovi Ondrejčákovi vymeral vtedy súd trest 18 rokov väzenia. Najvyšší súd SR mu v novembri 2014 trest znížil na 16 rokov. Neskôr sa mu trest v rámci dohody o vine a treste za ďalšie skutky navýšil na 23 rokov väzenia.
Zdroj: SITA.sk - Šéf piťovcov Ondrejčák si odpyká 14 a pol roka väzenia, Najvyšší súd zamietol odvolania voči pôvodnému verdiktu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Piťovci Súdy Zločinecká skupina
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimečka nemá žiadny osobný problém s kolegami z hnutia Slovensko, ale vláda s Matovičom nie je stabilná – VIDEO
Šimečka nemá žiadny osobný problém s kolegami z hnutia Slovensko, ale vláda s Matovičom nie je stabilná – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Firmy zo Slovenska sa obzerajú po nových trhoch, láka ich obnova Ukrajiny aj subsaharská Afrika
Firmy zo Slovenska sa obzerajú po nových trhoch, láka ich obnova Ukrajiny aj subsaharská Afrika