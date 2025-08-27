Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 27. augusta 2025

27. augusta 2025

Firmy zo Slovenska sa obzerajú po nových trhoch, láka ich obnova Ukrajiny aj subsaharská Afrika


Slovenskí exportéri sa v čase globálnej neistoty začínajú čoraz intenzívnejšie obzerať po nových trhoch mimo tradičnej západnej Európy. Podľa prieskumu Eximbanky sa ...



Zdieľať
gettyimages 1409387561 676x404 27.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí exportéri sa v čase globálnej neistoty začínajú čoraz intenzívnejšie obzerať po nových trhoch mimo tradičnej západnej Európy. Podľa prieskumu Eximbanky sa zvyšuje najmä záujem o Ukrajinu, subsaharskú Afriku a západný Balkán.


Hoci väčšina slovenského vývozu stále smeruje do krajín EÚ, firmy si čoraz viac uvedomujú potrebu diverzifikácie odbytu, a to aj za cenu vstupu na geograficky či kultúrne vzdialenejšie trhy. „Slovenskí exportéri majú know-how a kapacity uspieť aj mimo tradičných trhov, no vyžaduje si to okrem kvality ich dodávok aj dostatočnú pripravenosť, zabezpečenie či spoľahlivých partnerov,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec.

Zaujímavý je aj západný Balkán


Najväčší záujem je podľa prieskumu o Ukrajinu, ktorá zaujala až 19 % opýtaných firiem. Krajina ponúka široký priestor pre obnovu najmä v oblasti energetickej infraštruktúry a ďalších strategických sektorov. Záujem slovenských spoločností zapadá aj do širšieho európskeho úsilia podporiť hospodársku stabilitu Kyjeva.

Druhým najatraktívnejším regiónom sa stala subsaharská Afrika, ktorú si vybralo 16 % exportérov, pričom najčastejšie spomínané krajiny sú Keňa a Uganda. Tretí v poradí je západný Balkán, konkrétne Srbsko či Bosna a Hercegovina, s podielom 15 %.

Rástol aj záujem o Áziu a Latinskú Ameriku, hoci tieto regióny sú pre slovenské firmy náročnejšie na vstup pre väčšie kultúrne, politické či regulačné odlišnosti.

Expanzia do nových teritórií však prináša aj viacero bariér. Najčastejšie firmy narážajú na nedostatok kontaktov a problém s identifikáciou odberateľov, čo uviedlo 24 % respondentov. Dôležitú rolu preto zohráva ekonomická diplomacia, ktorá pomáha vytvárať dôveryhodné vzťahy priamo na mieste.

Výzva aj príležitosť


Významnou prekážkou je aj financovanie a poistenie obchodov, ktoré je nevyhnutné najmä pri podnikaní v krajinách s vysokým politickým a ekonomickým rizikom. Eximbanka preto ponúka nástroje ako exportné poistenie či záruky, ktoré dokážu tieto riziká znížiť a uľahčiť vstup na nové trhy.

Zaujímavým zistením je, že až 72 % slovenských exportérov tvrdí, že dokáže vstúpiť na rozvojové trhy bez potreby obchodných partnerstiev. To naznačuje, že mnohé firmy majú dostatočné vnútorné kapacity a skúsenosti na pôsobenie v náročných podmienkach. Zvyšných 21 % naopak považuje partnerstvá za kľúčové a využíva spoločné podniky, konzorciá či akvizície, ktoré im otvárajú dvere na zložitejšie trhy a pomáhajú lepšie zvládať riziká.

Slovenské firmy tak stoja pred výzvou, ale aj príležitosťou. Globalizácia síce oslabuje a tradičné trhy stagnujú, no rozvojové regióny ponúkajú potenciál pre rast. Podľa Podhorca môže práve kombinácia know-how domácich podnikov a podpora prostredníctvom európskych nástrojov posilniť konkurencieschopnosť Slovenska a otvoriť dvere na trhy, kde je konkurencia zatiaľ slabšia.


Zdroj: SITA.sk - Firmy zo Slovenska sa obzerajú po nových trhoch, láka ich obnova Ukrajiny aj subsaharská Afrika © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ekonomická diplomacia Slovenskí exportéri Zahraničný obchod
