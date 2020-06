Šéf poľskej diplomacie Czaputowicz: O otvorení hraníc so Slovenskom sa rozhodne budúci týždeň

Gratulácia k zvládnutej situácii

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - O otváraní spoločných hraníc medzi Slovenskom a Poľskom sa rozhodne budúci týždeň. Povedal to v piatok poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz po stretnutí so slovenským šéfom diplomacie Ivanom Korčokom (nom. SaS).Ako priblížil slovenský minister zahraničných vecí, Poľsko je tretím najväčším ekonomickým partnerom Slovenka. Obchodná výmena s ním presahuje 10 miliárd eur ročne a má stúpajúci trend.Poľský minister po stretnutí s Korčokom pogratuloval Slovensku k zvládnutiu situácie s koronavírusom.Podľa neho všetky štáty V4 svojimi včasnými opatreniami dokázali zabrániť situácii, ktorá nastala v Taliansku či Španielsku. O otváraní hraníc podľa Czaputowicza bude Poľsko rozhodovať budúci týždeň.„Akékoľvek nepríjemnosti, ktoré sa dejú občanom Slovenska pri príchode do Poľska, sa dejú aj poľským občanom prichádzajúcim na Slovensko,“ zdôraznil minister. Myslí si však, že opatrenia, ktoré nepríjemnostiam zabránia, prídu v „krátkom období“.Šéf poľskej diplomacie si myslí, že by mali Slovensko a Poľsko užšie spolupracovať predovšetkým v regionálnej oblasti. Rovnaký názor zastáva Korčok.„Poľsko je tretím najväčším ekonomickým partnerom. Obchodná výmena dosahuje 10 miliárd ročne a má stúpajúci trend,“ povedal.Ako príklady budúcej spolupráce slovenský minister uviedol infraštruktúrne cezhraničné projekty, o ktorých spoločne s poľským kolegom aj diskutovali.Osobitne spomínal diaľničný úsek D3 medzi Žilinou a Skalitým, ale aj rýchlostné cesty. „To sú všetko veci, ktoré naši občania v týchto pohraničných oblastiach veľmi dobre poznajú,“ dodal Korčok.Strategický charakter má podľa šéfa slovenskej diplomacie plynovod medzi Veľkými Kapušanmi a Strachocinou. Podľa neho by ním Slovensko a Poľsko zvýšili vlastnú energetickú sebestačnosť a prispeli k energetickej bezpečnosti Európy.Korčok pri tejto príležitosti tiež zdôraznil, že Slovensko podporuje ekonomický plán na obnovu Európy, ktorý predstavila Európska komisia.Ministri sa zhodli na tom, že krajiny Európskej únie musia jednotne vystupovať voči Rusku a Číne a taktiež na tom, že NATO je základným pilierom obrany oboch krajín.Poľsko je jednou z mála krajín NATO, ktoré pravidelne dáva na svoju obranu stanovené dve percentá hrubého domáceho produktu.„NATO je obranná aliancia, jej vznik bol reakciou na vztýčenie Železnej opony,“ pripomenul Korčok s tým, že organizácia sa nerozpína, ako sa niektorí snažia naznačiť, ale reaguje na hrozby, ktoré vyplývajú z porušovania medzinárodného práva Ruskom.