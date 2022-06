Šéf Roskosmosu sa vyhráža európskym krajinám raketovým útokom

Generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin sa v pondelok vyhrážal niekoľkým európskym krajinám raketovým útokom po tom, čo ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov musel zrušiť svoju návštevu Srbska, pretože krajiny susediace so Srbskom nepovolili prelet ministrovho lietadla cez svoj vzdušný priestor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.





Lavrovove lietadlo do svojho vzdušného priestoru nevpustili Bulharsko, Severné Macedónsko ani Čierna hora, ktoré susedia so Srbskom."Viete v čom je dobrý Sarmat? On si nebude pýtať súhlas na prelet od zbabelých Bulharov, pomstychtivých Rumunov a ani od Čiernohorcov, ktorí zradili našu spoločnú históriu. Rovnako ako ani od Švédov," uviedol Rogozin na sociálnej sieti Twitter.Sarmat, ktorý Rogozin vo svojom tweete spomína, je ruská medzikontinentálne balistická raketa.Lavrovová návšteva Srbska bola naplánovaná na 6. a 7. júna, teda o tri dni skôr, ako má do Srbska pricestovať nemecký kancelár Olaf Scholz.Lavrov kritizoval rozhodnutie troch štátov, ktoré sú členmi NATO, pričom uviedol, že Rusku bolo odopreté právo vykonávať zahraničnú politiku. Kremeľ tento krok zase označil za nepriateľský a uviedol, že takéto konanie nebude môcť výrazne zasiahnuť do vzťahov Ruska so spriatelenými krajinami.