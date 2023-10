Šéf rozviedky Budanov spomína na začiatok ruskej invázie, Rusi neustále posúvali začiatok útoku

Neustále posúvali začiatok

16.10.2023 (SITA.sk) - Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov tvrdí, že keď už rozviedka definitívne vedela presný čas začiatku ruskej invázie , presťahoval sa niekoľko hodín pred vypuknutím vojny do svojej kancelárie.Povedal to v podcaste webu Ukrajinská pravda. Podľa Budanova Rusi neustále posúvali čas začiatku invázie.„Posledné dva týždne to posúvali tam a späť o deň alebo dva. Ale 23. februára, okolo 14:30, sme dostali jasné informácie, že začiatok bude o štvrtej ráno. Táto informácia bola odovzdaná prezidentovi. Vydal rozkazy, ale spočítajte si to, do štvrtej ráno už nezostávalo veľa času,“ vyhlásil Budanov.Spomína si, ako popoludnívzal manželku a išli do supermarketu na väčší nákup. „Dobre si to pamätám. Nakúpili sme potraviny, presťahovali sme sa do mojej kancelárie, išli spať, rozprávali sa a čakali... Potom som si trochu zdriemol. Okolo 3:30 mi zavolal šéf kancelárie prezidenta Andrij Jermak , pozn.) a vraví: 'Možno sa to napokon nestane'. Odvetil som mu: 'Dúfajme v to najlepšie, ale pochybujem'. A tak sme sa ďalej rozprávali takmer do štvrtej,“ priblížil.Budanov tvrdí, že preňho samotného bolo dôležité, aby sa jeho spravodajské informácie o invázii ukázali ako pravdivé. „Musíte pochopiť, aj toto bola výzva. Lebo keby som ako šéf špeciálnych služieb podal nesprávne hlásenie, bola by to pre mňa blamáž. V skutočnosti boli prvé útoky okolo, pretože rakety už boli vo vzduchu a ešte nejaký čas trvalo, kým priletia. Povedal som si: 'Je to tu. Teraz musíme začať pracovať na ďalšom probléme',“ skonštatoval Budanov.