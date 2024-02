Šéf rozviedky Budanov vyzval Ottawu, aby Ukrajine poskytla vyradené rakety CRV7. Kanada varuje pred nebezpečenstvom

Ničenie ruských tankov a delostrelectva

Kanada zvažuje požiadavku Ukrajincov

6.2.2024 (SITA.sk) - Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov vyzval Kanadu, aby Ukrajine dodala, ktoré Ottawa plánuje zlikvidovať.Budanov to uviedol v rozhovore pre kanadskú televíziu Global News. Podľa jeho slov by CRV7 mohli použiť ukrajinské útočné vrtuľníky a pozemné odpaľovacie zariadenia na ničenie ruských tankov a delostrelectva.Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda. Ukrajina podľa Budanova o dodávke rakiet CRV7 s Kanadou rokuje, ale stále čaká na rozhodnutie.Kanadskí predstavitelia uviedli, že. Budanov však odpovedal: „Nemáme žiadne obavy.“Podľa odborníkov rakety CRV7 vzhľadom na to, že sa v nich používa tuhé palivo, môžu byť bezpečné. A to za predpokladu, že boli správne skladované a neboli vystavené vlhkosti alebo kontaminácii.