Z Tatier postupne miznú reklamy pri cestách (video+foto)

6.2.2024 (SITA.sk) - Mesto Vysoké Tatry už dlhodobo pracuje na odstraňovaní vizuálneho smogu, predovšetkým reklám pri cestách.V tomto smere už podľa primátora Jozefa Štefaňáka vynaložilo úsilie i náklady na odstránenie desiatok takýchto plôch. Z verejných priestorov miznú i tie, ku ktorým sa nikto nehlásil. Vizuálny smog v podobe reklám či bannerov je podľa Štefaňáka problém, ktorý trápi nielen Vysoké Tatry, ale aj celé Slovensko. Nielenže znižujú pozornosť vodičov, ale taktiež narúšajú estetiku prostredia, v prípade Vysokých Tatier aj jedinečného mesta na území Tatranského národného parku.Z tohto dôvodu prikročila samospráva k riešeniu. „Majiteľom reklám rozmiestnených vo verejných priestoroch sme doručili písomnú výzvu na odstránenie. V prípade, že nereagovali, mestská polícia v spolupráci s majetkovým oddelením začala na lokalitách vo vlastníctve mesta s ich odstraňovaním," vysvetlil primátor.Reklamné plochy, ku ktorým sa nikto nehlásil, budú podľa jeho slov uskladnené v priestoroch verejnoprospešných služieb.Ich majitelia si ich budú môcť vyzdvihnúť za poplatok v stanovených časoch. „Čakali sme na potrebné povolenia a v piatok budeme pokračovať v úseku medzi Starým Smokovcom a Tatranskou Lomnicou. Poprosil by som všetkých, ktorí nemajú reklamy oficiálne, aby ich radšej odstránili, avizoval Štefaňák.Podľa náčelníka mestskej polície Mariána Nedorosta je v tomto smere dôležité prijať zmenu všeobecne záväzného nariadenia, spolupracovať s obyvateľmi a komunikovať s prevádzkovateľmi. Tým by sa podľa neho mal vytvoriť vhodný priestor na reklamu, avšak v súlade s územným plánom a s citom pre estetiku.Mestu sa doteraz podarilo odstrániť viac než 30 ilegálnych pútačov aj vďaka spolupráci so Správou Tatranského národného parku (TANAP) a Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja. Samospráva zdôrazňuje, že vizuálny smog do Tatier nepatrí.Za zbytočné označila aj mnohé navádzacie šípky pri cestách, keďže takmer všetci vodiči už využívajú vlastnú navigáciu.