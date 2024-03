Šéf RTVS Machaj na mediálny výbor nepríde, svoje rozhodnutie a dôvody oznámil oficiálnym listom

Požadované dokumenty predložil

Oddlženie smie riešiť len súd

Téma je mimo pôsobnosti výboru

26.3.2024 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj v utorok poobede odmietol pozvanie zúčastniť sa na zasadnutí 8. schôdze Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.Ako informovala vedúca odboru komunikácie RTVS Zuzana Vicelová , jediným bodom programu je vysvetlenie generálneho riaditeľa k okolnostiam jeho osobného bankrotu.Svoje rozhodnutie argumentoval tým, že okolnosti oddlženia opakovane verejne vysvetlil.Právomocou posudzovať vybrané okolnosti týkajúce sa osobnej sféry generálneho riaditeľa RTVS podľa neho disponuje mediálny výbor len vo vzťahu ku kandidátom na túto funkciu, a to výlučne v priebehu voľby generálneho riaditeľa RTVS.Machaj svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na zasadnutí oznámil výboru doručením oficiálneho listu.Za podstatné považuje najmä to, že v rámci kandidatúry na funkciu generálneho riaditeľa RTVS mediálnemu výboru predložil všetky požadované dokumenty.„Tieto dokumenty boli predmetom podrobného posúdenia zo strany Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov, naďalej sa nachádzajú v dispozícii NR SR a na ich obsahu sa nič nezmenilo. Všetky informácie, ktoré bol Ľuboš Machaj v zákonnom rozsahu povinný poskytnúť, poskytol úplne a pravdivo,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zaslala Vicelová.Podľa neho situácia, ktorá vyústila do jeho oddlženia v súlade so zákonom o konkurze, súvisela s jeho úsilím o zachovanie plurality médií.„V zmysle zákonov Slovenskej republiky je jediným vecne príslušným orgánom na riešenie takejto situácie súd, ktorý v danej veci vyniesol právoplatné rozhodnutie. Otázky, ktoré sa týkajú oddlženia Ľuboša Machaja, teda v zákonnom rozsahu a zákonným spôsobom smie riešiť a aj riešil práve príslušný súd,“ píše sa ďalej v stanovisku.Machaj pripomenul, že majetkové pomery generálneho riaditeľa RTVS počas jeho funkčného obdobia sú predmetom posudzovania zo strany Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, a to v ústavným zákonom predpísanom rozsahu a ústavným zákonom predpísaným postupom.„Povinnosti voči výboru pre nezlučiteľnosť si Ľuboš Machaj vždy dôsledne plnil,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.Ten svoju neúčasť na zasadnutí odôvodnil aj tým, že podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR majú povinnosť zúčastniť sa na zasadnutí výboru v prípade, ak sú naň pozvaní, výlučne „členovia vlády, vedúci iných orgánov štátnej správy a generálny prokurátor“, a že vo vzťahu k iným osobám zákon takúto povinnosť neustanovuje.„Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom rokovania majú byť v zmysle navrhovaného programu otázky, ktorých posudzovanie v žiadnom rozsahu a za žiadnych podmienok, s výnimkou voľby generálneho riaditeľa RTVS, nie je súčasťou vecnej pôsobnosti mediálneho výboru, ale spadá do výlučnej pôsobnosti iných orgánov, ktoré už túto pôsobnosť vykonali, sa generálny riaditeľ RTVS jeho zasadnutia nezúčastní,“ píše sa v stanovisku.