Demokrati poukazujú na farizejstvo Pellegriniho, za jeho vlády odovzdali časť letiska na Sliači výlučne pre Američanov

Ústa plné suverenity

Vstup iba pre Američanov

26.3.2024 (SITA.sk) - Zmluva k obstaraniu štrnástich stíhačiek F-16, ktorú schválila vláda Petra Pellegriniho a podpísal vtedajší minister Peter Gajdoš SNS ), obsahuje klauzulu odovzdania časti územia letiska na Sliači do výlučného užívania americkej strany.Bývalý minister obrany Jaroslav Naď a analytička Monika Podhorány Masariková hovoria, že podľa zmluvy majú do časti letiska prístup výlučne Američania a slovenskí občania jedine na základe potrebného predchádzajúceho súhlasu vlády USA.Informovala o tom hovorkyňa strany Demokrati Predseda Demokratov Naď tvrdí, že ide o ďalšie farizejstvo zo strany prezidentského kandidáta.„Peter Pellegrini má ústa plné suverenity. Nazýval nás vlastizradcami a spolu s Ficom strašil, že ideme odovzdať Američanom letisko Sliač. Čuduj sa svete, bola to jeho vláda, ktorá súhlasila s odovzdaním suverenity nad časťou vojenského letiska Sliač vláde USA,“ uviedol bývalý minister obrany.Tvrdenie Naď podporil dokumentom v anglickom jazyku, ktorý je podľa hovorkyne verejne dostupný na internetovej stránke rezortu obrany.Otázkou na vládu podľa neho je, čo sa bude vo vyhradených priestoroch robiť a prečo o takejto závažnej skutočnosti neboli informovaní občania Slovenskej republiky.„Na mieste je tiež otázka, či k vzdaniu sa suverenity nad časťou letiska Sliač nepotrebovala vláda Petra Pellegriniho schválenie zodpovedajúcich ústavných orgánov, respektíve, či existuje k tomuto závažnému rozhodnutiu stanovisko Ústavného súdu SR, po ktorom tak volal práve Peter Pellegrini pri schvaľovaní Dohody o obrannej spolupráci s USA,“ poznamenal.Podľa obrannej analytičky Podhorány Masarikovej bude na základe podpisu na letisku priestor, kam budú mať vstup výlučne Američania a osoby, ktorým to americká vláda vopred odsúhlasí.„Toto je reálna strata suverenity a zvrchovanosti nad územím Slovenskej republiky. Ak nebudú súhlasiť so vstupom slovenských osôb, jednoducho ho neumožnia,” doplnila.Agentúra SITA požiada o vyjadrenie predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho.