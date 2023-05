Šéf SIS by vo svojej funkcii zostal len za určitých podmienok, tvrdí Ódor a chce sa s Aláčom čo najskôr stretnúť

21.5.2023 (SITA.sk) - Aj keby súčasný šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč ostal vo funkcii, tak len za určitých podmienok.Povedal to v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS predseda vlády Ľudovít Ódor . Ak dané podmienky budú porušené, dôjde podľa neho k výmene.„Ale zatiaľ sme sa nerozhodli," povedal premiér na margo možnej výmeny šéfa tajnej služby s tým, že najskôr sa chce s Aláčom stretnúť. „Zvážime pre a proti, lebo to nie je triviálna otázka," skonštatoval Ódor.Doplnil, že by nebolo dobré, keby v bezpečnostných zložkách nastala pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami anarchia. „Zvážime všetko pre a proti a potom sa rozhodnem, ale vnútorne mám nejaké červené čiary," dodal Ódor.