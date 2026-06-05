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05. júna 2026

Šéf slovenskej diplomacie Blanár zavítal na Ukrajinu, stretol sa so Sybihom – FOTO


Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Návšteva ukrajinský minister zahraničných vecí

V meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny. Minister ...



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hkc9iyqwwaas_2o 676x450 5.6.2026 (SITA.sk) - V meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny.


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) navštívil Ukrajinu. Ako na sociálnej sieti informoval jeho ukrajinský rezortný partner Andrij Sybiha, v meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny.

„Zmysluplný začiatok návštevy zameranej na spoluprácu, dobré susedstvo a našu spoločnú európsku budúcnosť," napísal Sybiha.




Zdroj: SITA.sk - Šéf slovenskej diplomacie Blanár zavítal na Ukrajinu, stretol sa so Sybihom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Návšteva ukrajinský minister zahraničných vecí
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