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05. júna 2026
Šéf slovenskej diplomacie Blanár zavítal na Ukrajinu, stretol sa so Sybihom – FOTO
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Návšteva ukrajinský minister zahraničných vecí
V meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny. Minister ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - V meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) navštívil Ukrajinu. Ako na sociálnej sieti informoval jeho ukrajinský rezortný partner Andrij Sybiha, v meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny.
„Zmysluplný začiatok návštevy zameranej na spoluprácu, dobré susedstvo a našu spoločnú európsku budúcnosť," napísal Sybiha.
Zdroj: SITA.sk - Šéf slovenskej diplomacie Blanár zavítal na Ukrajinu, stretol sa so Sybihom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) navštívil Ukrajinu. Ako na sociálnej sieti informoval jeho ukrajinský rezortný partner Andrij Sybiha, v meste Vinnycia si obaja uctili spolu s lokálnymi predstaviteľmi padlých obrancov Ukrajiny.
„Zmysluplný začiatok návštevy zameranej na spoluprácu, dobré susedstvo a našu spoločnú európsku budúcnosť," napísal Sybiha.
Glad to welcome my Slovak colleague Juraj Blanár @SlovakiaMFA in Vinnytsia, the heart of Ukraine’s historic Podillia region.
We began the visit by honoring the memory of Ukrainian defenders who gave their lives resisting Russia’s aggression, together with regional authorities.… pic.twitter.com/00yjWrFi6V
— Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) June 5, 2026
Zdroj: SITA.sk - Šéf slovenskej diplomacie Blanár zavítal na Ukrajinu, stretol sa so Sybihom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Návšteva ukrajinský minister zahraničných vecí
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