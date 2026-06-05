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05. júna 2026

Putinovi jastrabi prvýkrát hovoria o porážke. V Rusku rastie nervozita z vývoja vojny na Ukrajine


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Pochybnosti začínajú verejne vyslovovať aj ľudia, ktorí dlhé roky podporovali agresívnu politiku Kremľa. Ešte nedávno patrili medzi najhlasnejších zástancov



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russia_putin_95143 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Pochybnosti začínajú verejne vyslovovať aj ľudia, ktorí dlhé roky podporovali agresívnu politiku Kremľa.


Ešte nedávno patrili medzi najhlasnejších zástancov vojny proti Ukrajine. Dnes však niektorí známi predstavitelia proruského tábora otvorene hovoria o slepej uličke, nereálnych cieľoch a dokonca o riziku porážky. V Rusku sa čoraz častejšie ozýva otázka, ktorú si Kremeľ nechce pripustiť - čo ak Moskva nedokáže dosiahnuť to, pre čo vojnu rozpútala?

V piatom roku vojny sa v Rusku deje niečo nezvyčajné. Ako referuje web liga.net s odvolaním sa na Wall Street Journal, kritické hlasy už neprichádzajú len od opozície či z exilu. Pochybnosti začínajú verejne vyslovovať aj ľudia, ktorí dlhé roky podporovali agresívnu politiku Kremľa.

Stret ilúzie s realitou


Jedným z nich je Oleg Cariov, bývalý ukrajinský poslanec, ktorý po roku 2014 utiekol do Ruska a patril medzi kandidátov Moskvy na vedenie proruského režimu v prípade ovládnutia Ukrajiny. Práve on nedávno zverejnil mimoriadne ostré varovanie.

„Profesionáli vytvárajúci alternatívnu realitu presvedčili nielen obyvateľstvo, ale aj samých seba, že ilúzia, ktorú vytvorili, je skutočná. Skôr či neskôr sa svet ilúzií stretne s realitou. Teraz sa to deje v tej najbolestivejšej podobe,“ napísal.

Jeho slová vyvolali pozornosť práve preto, že ich nevyslovil kritik Kremľa, ale človek považovaný za súčasť proruského tábora. Podobne otvorený bol aj historik a bývalý kremeľský predstaviteľ Alexej Čadajev. Podľa neho je pokračovanie súčasného smerovania vojny „cestou k plnohodnotnej porážke“. Namiesto ďalšej eskalácie navrhuje zastavenie bojov a reorganizáciu ruských síl.

Ukrajina sa nestane proruskou


Ešte ďalej zašiel analytik Vasilij Kašin. Ten spochybnil jeden zo základných cieľov Vladimira Putina - vytvorenie proruskej vlády v Kyjeve. Podľa Kašina je dnes zrejmé, že „Ukrajina nevyhnutne zostane protiruská a prozápadná“, najmä po státisícoch mŕtvych a zranených.

Kašin zároveň odmietol predstavu, že odstránenie prezidenta Volodymyra Zelenského by Moskve pomohlo dosiahnuť jej ciele. Podľa neho by sa k moci dostala iba „ešte ambicióznejšia a radikálnejšia generácia ukrajinských lídrov“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Putinovi jastrabi prvýkrát hovoria o porážke. V Rusku rastie nervozita z vývoja vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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