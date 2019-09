Šéf SND nechce, aby sa jeho rozhodnutie dávalo do politickej roviny

Na snímke generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. septembra (TASR) – Slovenské národného divadlo vstupuje do jubilejnej 100. sezóny. Pre divákov pripravilo celkom pätnásť premiér. Dramaturgický program všetkých súborov v sezóne 2019/2020 predstavilo vedenie našej prvej divadelnej scény na tlačovej konferencii v pondelok popoludní.Okrem umeleckých aktivít v jubilejnom stom roku došlo aj na tému udalostí posledných dní, keď generálny riaditeľ Vladimír Antala 3. septembra odvolal z funkcie riaditeľa činohry Michala Vajdičku. Zdôvodnil to nezvládnutím manažérskych povinností, ktoré bolo riešené opakovanými upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ministerstvo kultúry na odvolanie Vajdičku reagovalo, že personálne otázky sú výlučne v kompetencii generálneho riaditeľa SND. Deň nato vymenoval Antala za nového riaditeľa súboru dramaturga Petra Kováča.povedal na úvod k aktuálnej situácii Antala a dodal:Vladimír Antala nastúpil v roku 2013 do SND ako ekonomický riaditeľ. Od roku 2015 zastával pozíciu riaditeľa ekonomického a technického úseku SND. Od 2. augusta 2018 bol dočasne poverený vedením SND s plnými kompetenciami aj plnou zodpovednosťou ako generálny riaditeľ SND. Z rozhodnutia ministerky kultúry SR sa 25. januára 2019 stal generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla na najbližších päť rokov.