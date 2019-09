Konvergencie majú 20 rokov, jubileum prišli osláviť aj Brodsky Quartet

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko Foto: FOTO TASR - Vladimír Benko

Bratislava 16. septembra (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie oslavuje 20. narodeniny. Jubilejný ročník festivalu otvoril v pondelok v Bratislave súbor Brodsky Quartet.povedal na nedávnej tlačovej konferencii zakladateľ a umelecký riaditeľ festivalu, violončelista Jozef Lupták.Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu zazneli v podaní britského súboru diela Šostakoviča, Brittena, Barbera, Coplanda a Elgara.poznamenal Lupták.Brodsky Quartet zažiarili v roku 2016 na Konvergenciách s kompletom sláčikových kvartet Dmitrija Šostakoviča. O dva roky neskôr na festivale uviedli neskoré kvartetá Ludwiga van Beethovena.spomína umelecký riaditeľ Konvergencií.Britské sláčikové kvarteto je pomenované po slávnom ruskom huslistovi Adolfovi Brodskom, známom zo spolupráce s Piotrom Iľjičom Čajkovským. Brodsky Quartet vznikol v roku 1972 a po vyše 40 rokoch pôsobenia má na konte viac než 3000 koncertných vystúpení a 60 nahrávok. Účinkovanie súboru sa neobmedzuje len na prestížne pódiá v Európe a USA, Brodsky Quartet koncertuje aj v Ázii, Austrálii a v Južnej Afrike. Hudobníci pravidelne spolupracujú s BBC, od roku 2012 nahrávajú pre spoločnosť Chandos Records. Ich umeleckej činnosti dominujú uvedenia kompletných cyklov kvartet Beethovena, Schuberta, Čajkovského, Brittena a Schönberga, ocenené prestížnymi cenami, no vďaka spolupráci s P. McCartneym, Björk či Elvisom Costellom je súbor známy aj mimo klasickej hudby.Festival potrvá do 24. septembra. Na záverečný koncert sa do Bratislavy vráti aj izraelský mandolinista Avi Avital. Spolu s ním vystúpi vokalistka Loire Cotler a štvornásobný držiteľ Grammy, perkusionista Glen Velez. Novým projektom na festivale bude premiéra adaptácie Bartókovej opery Hrad kniežaťa Modrofúza autorského kolektívu Eva Šušková, Peter Mazalán, Jonatán Pastirčák, Ján Šicko a Peter Pažický v Primaciálnom paláci (18. 9.). Stabilnou súčasťou festivalovej dramaturgie je Bratislavská noc komornej hudby. Tento rok bude 19. septembra v design factory, organizátori ju venovali 100. výročiu narodenia violistu, pedagóga a muzikológa Jána Albrechta.